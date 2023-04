Muore a 17 anni in seguito al trapianto di midollo: la tragedia di Lisa Federico

Scomparsa a 17 anni in seguito a trapianto – il processo

Il processo, attualmente in corso di udienza preliminare, coinvolge due medici accusati di omicidio colposo e la prossima udienza è stata fissata per il 10 maggio, per la nomina degli esperti. Erano presenti all’udienza i genitori della giovane, Margherita Eichberg e Maurizio Federico.

“In qualità di parti civili, ritenevamo più appropriato che un’eventuale perizia fosse stabilita durante il dibattimento, dopo il confronto tra i consulenti. Tuttavia, il giudice ha deciso di procedere con essa in questa fase”, sottolinea l’avvocato Francesco Bianchi, rappresentante legale dei familiari della ragazza.