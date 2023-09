Oroscopo Paolo Fox domani 6 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

In questi giorni, forse oggi, una preoccupazione importante è finita oppure è stato risolto un problema che ti ha infastidito molto ultimamente. Qualcosa che ti fermava o ti bloccava scompare e da ora in poi potrai andare avanti con i tuoi progetti e le tue ambizioni. La fortuna interviene in tuo favore inaspettatamente.

Vergine

Continuerai ad avere la tendenza a preoccuparti troppo, a trasformare in un mondo un piccolo problema che non è poi così importante. Fai comunque attenzione ai tuoi nemici, quello che sembra un incidente casuale potrebbe essere stato causato da coloro che vogliono toglierti di mezzo.

Bilancia

Guadagnerai di più cercando di risolvere le ostilità in modo amichevole e diplomatico che entrando in un conflitto che probabilmente ti lascerà in difficoltà. Questa è una settimana favorevole, dal punto di vista astrale, e sarebbe un errore entrare in guerra quando potreste organizzare tutto in modo molto più piacevole.

Scorpione

Questa settimana i pianeti mostreranno i loro migliori influssi e ciò avrà un impatto positivo sulla tua vita emotiva, che sarà più felice e piacevole, ma anche se non ci saranno grandi cambiamenti favorevoli, tu stesso vedrai le cose in modo più armonioso e positivo modo. Piacevoli sorprese in amore e in ambiente familiare.