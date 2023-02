Oroscopo Paolo Fox domani 7 febbraio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Stai affrontando una giornata molto fortunata in cui puoi trasformare i tuoi desideri in realtà e i tuoi progetti in qualcosa di tangibile. Devi solo mantenere il tuo modo armonioso di comunicare con altre persone che saranno nuovi contatti nella tua vita. SENTIMENTI: la vostra cordialità ed empatia saranno le chiavi di questa giornata armoniosa. AZIONE: manterrai agilità e fortuna nei tuoi nuovi progetti così vivaci e diversi. FORTUNA: i benefici che otterrai saranno sia materiali che soddisfacenti per un lavoro ben fatto.

TORO

Dovresti tenere d’occhio i tuoi pensieri, poiché sono quelli che a volte ostacolano lo sviluppo delle tue attività. È anche importante che tu sia gentile con gli altri. SENTIMENTI: La tua gioia dipende da ciò che senti dentro. Se pensi positivo, è così che ti sentirai anche tu. AZIONE: Devi sentirti incoraggiato e proiettare le tue idee, come se fossero già state fatte. In questo modo guadagnerai più di quanto pensi. FORTUNA: la cosa più importante sarà la soddisfazione di accedere a nuove risorse personali.

GEMELLI

Dovrai investire molto tempo nel metterti al posto degli altri in modo che le tue conversazioni siano efficaci e favorevoli per tutti. Hai molto slancio, ma dovrai fidarti di più del tuo intuito. SENTIMENTI: È altamente consigliabile andare d’accordo con tutti e godere della gioia di avere l’opportunità di condividere piani e progetti comuni con altre persone che la pensano allo stesso modo. AZIONE: La chiave dei tuoi benefici sarà mantenere l’iniziativa e la gentilezza con i dipendenti. FORTUNA: Se hai la sicurezza nel tuo sesto senso, sarà più facile ottenere i benefici.

CANCRO

Sentirai che la tua comprensione è più profonda e molto intensa, e non solo su te stesso ma anche sugli altri. Dovresti cercare di evitare disaccordi sulle sciocchezze. I tuoi vantaggi extra saranno fortunati. SENTIMENTI: Sarà un momento straordinario per godere dell’amicizia e del buon umore con gli altri. AZIONE: è importante che ti occupi di nuove attività da godere con maggiore espansione. FORTUNA: Avrai benefici inaspettati, e questo ti renderà profondamente felice e ti darà una nuova visione.

LEONE

È un buon giorno per programmare tutte le azioni importanti nei nuovi progetti che stanno avanzando ad alta velocità. Dovete fare uso della vostra grande generosità per poter raccogliere i frutti che avete seminato. SENTIMENTI: È importante mantenere un buon carattere e una grande empatia con gli altri. AZIONE: Sarà una buona giornata in cui potrai eseguire più azioni di quanto pensassi all’inizio. FORTUNA: la fortuna ti accompagnerà finché avrai saputo essere una persona generosa e altruista.

VERGINE

Sarà una giornata piacevole e piacevole se svolgerai le tue attività secondo gli altri e i benefici saranno concordati in modo equilibrato. Avrete grande vitalità e desideri per mantenere la beatitudine. SENTIMENTI: Ti sentirai felice finché sarai vicino agli altri e sarai d’accordo sui tuoi progetti. AZIONE: è importante raggiungere il consenso in modo che l’equilibrio tra tutti sia adeguato. FORTUNA: la tua grande vitalità e il buon modo di svolgere i tuoi affari saranno la tua grande fortuna in questo giorno.

BILANCIA

È un giorno molto importante per iniziare a preparare questioni di grande importanza con altre persone vicine. L’essenziale sarà mantenere l’armonia e la grande capacità di godere con gli altri. SENTIMENTI: Devi essere una persona calda e gentile per sentirti bene con gli altri. AZIONE: è consigliabile entrare in sintonia con gli altri, in quanto è il modo per comprenderli meglio. FORTUNA: sarà una giornata benefica per i risultati ottenuti. Godetevi e la piacevole compagnia.

SCORPIONE

Se vuoi goderti una giornata idilliaca, dovrai mantenere alto il morale e il tuo interesse per nuovi progetti fatti con attenzione e molta intuizione. SENTIMENTI: la tua sensibilità ha bisogno di più gioia per goderti la vita e le amicizie. AZIONE: non aspettarti più di quanto puoi ottenere, altrimenti non sarai in grado di sentire la pienezza di ciò che è stato raggiunto. FORTUNA: il tuo più grande beneficio sarà quello di condividere i tuoi sentimenti e sentirti realizzato.

SAGITTARIO

È un giorno molto speciale, in cui puoi dedicarti a mantenere le tue attività e la proiezione sociale usando le tue migliori qualità nel modo in cui le svolgi. SENTIMENTI: le tue migliori abilità possono essere messe in azione in questo giorno. Quindi divertiti. AZIONE: È una giornata di beneficenza per le tue attività e i nuovi piani che hai in atto. FORTUNA: ti sentirai più realizzato se potrai svolgere le attività di oggi.

CAPRICORNO

I tuoi progetti dovrebbero essere trattati con molta attenzione e calma abbastanza da studiarli a fondo. È il tuo stato d’animo che dovrebbe essere equilibrato e mantenuto in armonia. SENTIMENTI: Devi sentirti più incoraggiato in modo che i tuoi piani siano più dinamici e positivi. AZIONE: Armonia e tranquillità saranno alla base della fortuna di questo giorno e dei suoi risultati. FORTUNA: Sarà un giorno fortunato se manterrai serenità e calma in modo reale.

ACQUARIO

I tuoi contatti con gli altri saranno molto importanti, soprattutto per preparare come iniziare tutti i piani e i progetti. Il vostro grande dinamismo sarà la base che li manterrà di buon umore. SENTIMENTI: Il tuo calore e la tua armonia saranno le chiavi del tuo successo in questo momento. AZIONE: Dovrai essere d’accordo con gli altri per provare la vera realizzazione. FORTUNA: grande energia e incoraggiamento saranno i vostri più grandi punti di forza in questa giornata attiva.

PESCI

È un giorno speciale per progettare nuovi piani con amici fidati ed essere in grado di parlare degli obiettivi con tranquillità. Oggi la generosità di tutti i partecipanti sarà la caratteristica principale per essere fruttuosi. SENTIMENTI: il tuo altruismo e la tua gentilezza saranno le chiavi principali affinché tutto vada bene in questo giorno. AZIONE: Avrai nuove attività che illumineranno la tua giornata e ti faranno sentire pieno. FORTUNA: avrete una giornata fruttuosa e molto gioiosa, sia per voi che per i vostri associati.