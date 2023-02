Oroscopo Paolo Fox domani 7 febbraio 2023: lo zodiaco migliore per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Siamo giunti al momento clou della giornata per l’oroscopo. Bisogna sempre tenere presente che le previsioni astrali possono variare in base alla personalità e alle esperienze di vita di ciascuno, che possono influire sulla giornata. Tuttavia, riteniamo che sia sempre utile avere una guida basata sulle stelle per prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Leone

Se non vuoi ancora figli, prendi oggi le più severe precauzioni, che tu sia uomo o donna. Ti sentirai particolarmente desideroso di muoverti su nuovi percorsi sensuali. Uno di questi giorni, forse oggi, riceverai buone notizie dai tuoi parenti stretti. Questa notizia influenzerà notevolmente la tua vita personale e dovresti approfittarne per rafforzare il tuo spirito. È molto probabile che oggi qualcuno esageri con te, che si prenda delle libertà che non gli hai concesso. Che ti piaccia o no, chiarisci la necessità del rispetto reciproco. Risparmia energia e non sprecarla dimostrando che hai ragione. Essere coinvolti in discussioni con persone mentalmente ritardate sarà come camminare in una strada senza uscita. Ti renderai conto che l’unica cosa di cui hai bisogno per essere felice è stare bene con te stesso, sentirti tranquillo con la tua coscienza. Abbi fede e avrai tutto, Leo.

PAROLA SACRA: sostegno

NUMERI FORTUNATI: 39, 14, 7

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Vergine

Non esitare a dire le cose come pensi, perché a lungo andare sarà la migliore medicina preventiva per la salute della tua relazione. Oggi avrai una buona occasione per non stare zitto. La tua famiglia ti sostiene nei tuoi progetti professionali. Approfitta di questo slancio, ma non dimenticare di ringraziare il supporto con dettagli che mantengono l’armonia in casa. La tua salute è in buona forma, ma non dovresti abusare di questa situazione. Prenditi cura di quei cibi che hanno un condimento eccessivo e un’estrema moderazione con la bevanda. Ti sentirai al sicuro, stabile nell’amore. Niente più dubbi o stupide gelosie. Amerai e ti sentirai amato. Quei piccoli disaccordi serviranno da ponte per avvicinarvi come coppia e crescere insieme nell’amore. La comunicazione sincera sarà il miglior complemento per rafforzare qualsiasi unione. Colui o colei che ti ama è impegnato con te.

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Bilancia

Questo è un buon momento per riposare. Sei stato al tuo meglio per parecchi giorni e altri sono abbastanza simili che ti aspettano. Lo stress può finire per danneggiare seriamente i tuoi piani. Gli ultimi pennelli con i tuoi partner o collaboratori ti fanno pensare di lasciare o rompere. Potrebbe non essere negativo intraprendere un nuovo percorso da soli, ma analizzalo bene. Buone date per organizzare attività collettive in associazioni o organizzazioni sportive. Tuttavia, non assumerti tutte le responsabilità, lascia qualcosa agli altri. Qualcuno proverà a farti pressioni oggi. Non lasciarti manipolare e manifesta ciò che consideri la verità. Sii flessibile, però, con chi vuole condividere con te le proprie idee e ascoltare le tue. Ora hai infinite opportunità per distinguerti e andare avanti sul lavoro.

PAROLA SACRA: manifesto

NUMERI FORTUNATI: 12, 36, 4

Oroscopo Paolo Fox 7 febbraio Scorpione

Non dovresti interpretare la tua relazione come una tensione di potere. Oggi tenderete a considerare tutto come se fosse una rissa tra i due e che finirà in rissa. Hai bisogno di più armonia. Dice il proverbio che chi aspetta la mano di qualcun altro, mangia male e cena peggio. È meglio per te che inizi da oggi a mettere i mezzi essenziali per dipendere meno dagli altri. Oggi è un’ottima giornata per praticare sport. Se sei in forma puoi avere il successo sportivo alla tua portata. In caso contrario, cogli l’occasione per fare un po’ di esercizio in modo moderato, senza sforzo. Le questioni legali, in tribunale, sono risolte favorevolmente per te. Ora puoi riposare fisicamente ed emotivamente. Nel tuo tempo libero, goditi ciò che ti soddisfa al cento per cento, come un hobby, l’arte, la musica o la buona compagnia di qualcuno che condivide i tuoi stessi interessi.