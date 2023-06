Oroscopo Paolo Fox domani 7 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Cerca quegli esercizi fisici moderati che forniscono relax e divertimento allo stesso tempo. Si tratta di rimuovere lo stress dalla tua vita senza doversi annoiare troppo. Hai abbastanza coraggio per ammettere i tuoi errori davanti agli altri, ora devi solo correggerli il prima possibile in modo che tutti credano di nuovo nelle tue possibilità. Sei in una situazione imbattibile per conquistare il cuore della persona che ami. Non sprecare le opportunità che ti vengono presentate perché potrebbero richiedere del tempo per tornare.

Sebbene tu abbia sempre più potere decisionale nel campo in cui operi, dipendi ancora troppo dagli altri. Hai ancora molta strada da fare, ma non affrettarti. È un momento di dubbi, di incertezza riguardo al tuo futuro. Non importa quanto ci provi, la realtà è testarda e le circostanze non ti permetteranno di andare avanti. Devi aspettare. La fretta può essere l’origine della maggior parte dei tuoi problemi oggi. Prendi le cose con calma e tutto procederà senza intoppi, anche se un po’ lentamente.

Acquario

Dovresti misurare le tue parole, soprattutto se parli di persone che non sono presenti. Qualcuno che sta ascoltando potrebbe trasmettere le tue parole e non farlo accuratamente. Se ciò di cui hai bisogno sono i soldi, ti arriveranno molto presto e senza che tu debba fare molti sforzi. La cosa brutta è che hai troppe cose in sospeso e potrebbe non essere sufficiente. Potrebbe essere necessario affrontare una situazione difficile o imbarazzante per problemi legati alla famiglia. Se hai la coscienza pulita, vai faccia a faccia.

Pesci

Inizi a raccogliere i risultati del lavoro sordo ma continuo che hai svolto in questi mesi. Le persone che non hanno creduto troppo in quello che fai si congratuleranno con te. Stai attraversando un periodo di trasformazioni personali che ti stanno rendendo un essere diverso, più maturo e responsabile, ma un po’ meno divertente e gioioso. Stai molto attento con le persone che sono eccessivamente lusinghiere con te, è possibile che stiano solo cercando di ottenere benefici interessati da te.