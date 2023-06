Oroscopo Paolo Fox domani 7 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Le lotte di potere sul posto di lavoro ti schizzeranno quando non l’avevi nemmeno proposto. Dato che sei coinvolto, non perdere l’opportunità di guadagnare posizioni. La meditazione ti darà le soluzioni di cui hai bisogno. Devi fermarti un po’ e fermare lo stress che accumuli il prima possibile. Se dedichi tempo alla tua persona, otterrai più equilibrio. Cerca di non trascorrere più tempo del necessario in luoghi chiusi, il tuo spirito ha bisogno di spaziosità e del cielo sopra la tua testa. Le attività all’aperto ti avvantaggiano molto.

Non sei mai stato caratterizzato dalla diplomazia, hai sempre preferito lo stile diretto, non cambiare strategia ora, perché non raggiungeresti i tuoi obiettivi. Continua con la tua solita franchezza. Stanno arrivando problemi emotivi, colpi inaspettati che metteranno alla prova la tua forza prima di quanto ti aspetti. Appoggiati ai tuoi amici per superare situazioni difficili. Devi recuperare il tempo perso con il tuo partner, rimettere le cose in carreggiata dopo un lungo periodo di abbandono della relazione per motivi di maggiore causa.

Bilancia

Hai bisogno più che mai della collaborazione di chi ti circonda, cerca di lavorare affinché intorno a te regni una buona atmosfera. A casa ti aspettano piacevoli sorprese. La tua creatività si manifesta in tutto ciò che fai, dai più piccoli dettagli ai grandi progetti. Trabocchi di vitalità e questo contagia chi ti circonda. Nonostante il fatto che i cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita ora pesano molto su di te, in futuro vedrai che sono stati molto favorevoli nel calcolo generale.

Scorpione

Presto dovrai lasciare la comoda posizione di spettatore che hai adottato in un problema che riguarda il tuo campo di lavoro. Non sarai più in grado di stare in disparte. La tua visione dell’universo si espande e raggiungi nuovi orizzonti che ti attraggono in modo irrefrenabile. Alcuni del tuo mondo attuale potrebbero non adattarsi molto bene a quello nuovo. Hai bisogno di più tempo per chiarirti le idee, non lasciarti pressare da nessuno quando prendi delle decisioni, potresti sbagliare. Rifletti e parla solo con persone fidate.