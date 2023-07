Oroscopo Paolo Fox domani 7 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Non lasciarti trasportare dalle mode passeggere, devi puntare su valori che non cambino troppo nel tempo. Cerca di non ascoltare promesse troppo leggere. Le questioni importanti le devi affrontare da solo, senza lasciare che siano gli altri a farlo per te. Solo tu hai la capacità di ottenere il massimo dai tuoi affari. La tua mente reagisce rapidamente alle sfide che si presentano, ma oggi quella velocità potrebbe trasformarsi in precipitazione. Stai molto attento.

I cambiamenti che ti erano stati promessi sembrano non arrivare mai, ma questo non deve farti abbassare la guardia. In qualsiasi momento possono sorprenderti. Scommetti sulle cose concrete, quelle che puoi contare e analizzare lentamente, e diffida delle promesse, per quanto allettanti possano sembrare. A volte sembra che tu voglia sempre avere ragione, avere ragione al di sopra di tutte le circostanze. Cerca di essere un po’ più umile nelle tue reazioni.

Acquario

Otterrai molti punti sul lavoro, a patto che affronti i problemi in modo obiettivo e trovi le soluzioni più rapide e appropriate. Senti il ​​bisogno di trovare al più presto una persona che riempia il vuoto che qualcuno ha recentemente lasciato dentro di te. Meglio prendersela comoda. Dopo l’interruzione delle ultime date, inizi ad avanzare con una certa velocità. Le forze tornano a te e ti guidano con motivazioni rinnovate e ferme.

Pesci

I progetti più idealistici sono quelli che ora hanno maggiori possibilità di diventare realtà. Non esitare a iniziare vecchie idee, usciranno avanti. Ma non sei nella situazione migliore per imporre i tuoi criteri, perché negli ultimi tempi non hai avuto molto successo con le tue scommesse. Aspetta ancora un po’. Troverai presto la risposta alle tue domande, ma nel frattempo non puoi rischiare di puntare troppi soldi senza sapere cosa stai facendo. Procedi con cautela.