Oroscopo Paolo Fox domani 7 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Il capo non ha sempre ragione, né sei l’unico in grado di risolvere i problemi. Assicurati che le critiche che rivolgi ai tuoi superiori non giungano alle loro orecchie attraverso terzi. Tutto richiede tempo e c’è un tempo per tutto. Mescolare entrambi i concetti può solo portare al caos e al fallimento delle tue aspirazioni. Ti manca la calma e l’ordine. Se sei fuori casa, cerca di rimanere in contatto con i tuoi cari, perché potresti essere costretto a risolvere un problema che puoi risolvere telefonicamente.

Capricorno

Se non ti senti a tuo agio con nessuna delle tue solite compagnie, è meglio rifugiarsi in solitudine per riprendersi dai recenti infortuni o per riflettere. In materia d’amore avete tutte le carte a vostro favore, il vostro magnetismo vi rende le cose molto più facili all’inizio dei rapporti, e la vostra sensibilità vi permetterà di stabilirli successivamente. Inizia una stagione di forte attività professionale che ti taglierà quasi del tutto dalla vita sociale e diminuirà notevolmente anche il tuo rapporto con la tua famiglia più stretta.

Acquario

La giornata vi porterà ottimi risultati in campo economico. Potresti non vedere immediatamente il reddito, ma pianterai in un terreno fertile per raccogliere in seguito. Avrai bisogno di molta pazienza oggi, e questo è un bene che non hai in eccesso. Fai uno sforzo per morderti la lingua e pensaci due volte prima di chiudere le porte che non puoi riaprire. Sebbene le cose stiano andando bene per te, non puoi abbandonare le consuete precauzioni in materia di salute. Troverai qualcosa che stavi cercando da molto tempo.

Pesci

Il tuo corpo soffrirà oggi per gli eccessi degli ultimi giorni, ti mancherà un sussulto e al mattino non vedrai l’ora di andare a letto. Non lasciarti trasportare dal pessimismo. Quello che ora sembra nero diventerà più chiaro e in pochissimo tempo riuscirete a girare la tortilla senza bruciarla. A metà pomeriggio riceverai una sorpresa, solo un piccolo dettaglio che allieterà la tua giornata. Sono queste piccole cose che rendono la tua vita un po’ più divertente e piacevole.