Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Sagittario

È molto difficile per te mostrare il tuo lato più sensibile e sincero per paura di essere ferito. Oggi avrai l’opportunità di mostrare la tua faccia più amichevole, da non perdere. Metti un po’ di attenzione alla salute da oggi e durante il fine settimana o i lievi sintomi che hai iniziato a notare diventeranno una malattia. I tuoi sforzi per attirare l’attenzione della persona che ami non avranno molto successo oggi. Dovrai aspettare un’occasione migliore in futuro, non disperare.

Se accetti le persone così come sono, avrai buone possibilità di mantenere relazioni stabili con chi ti circonda. Non cercare di modellare le persone a tuo piacimento. Che le cose vadano bene o male dipenderà dal saper scegliere il momento giusto per prendere decisioni. Non dovresti anticipare te stesso o addormentarti. Ci sono molti motivi per gioire della vita che hai dovuto vivere, i problemi e le battute d’arresto sono solo aneddoti che finiscono per scomparire nel tempo.

Acquario

Buona giornata per non restare in casa nemmeno un minuto in più dello stretto necessario. All’aria aperta troverai grandi possibilità per rigenerare i tuoi neuroni malconci. Una conversazione ti farà vedere molto chiaramente cose che fino ad ora non avevi notato. I tuoi rapporti con alcune persone possono cambiare. Hai bisogno di più contatti con i tuoi amici, li stai lasciando troppo da parte. Organizza una festa o qualcosa di simile per riprendere il ritmo della relazione.

Pesci

Qualche questione familiare ti farà preoccupare molto oggi per tutto il giorno, forse qualche malattia. Assicurati che sia sotto controllo medico, non lasciare nulla al caso. Anche se dovrai prendere delle decisioni, cerca di lasciare una porta aperta alla retromarcia. Domani vedrai cose che oggi non puoi capire. Le zone scure del progetto in cui sei stato coinvolto senza averlo completamente chiarito iniziano a scomparire e viene mostrato un panorama molto interessante.