Oroscopo Paolo Fox domani 8 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Ti verrà offerta l’opportunità di rinnovare una vecchia amicizia persa a causa dell’allontanamento. Riaverlo ti darà molta soddisfazione nel ricordare i vecchi tempi. Stai per prendere una decisione che sai in anticipo non sarà approvata. Dovresti rimuovere i dubbi e cercare di spiegare le tue intenzioni, ma non arrenderti. Non perdere la calma, anche se provocato. La risposta migliore è tranquillità, chiarezza e calma. Quindi prevarrai sui problemi.

Vergine

Le richieste dei propri cari, soprattutto quella dei bambini, stanno per esaurire le vostre riserve di pazienza. Cerca di allontanarti un po’ prima di bruciare completamente. Devi fare in modo che i tuoi progetti professionali escano dall’anonimato, che vedano la luce il prima possibile in modo che chi compete con te non superi se stesso. Ti ritroverai con l’obbligo di occuparti di lavori pesanti che non ti corrispondono; Non scappare dall’impegno, ma ricordati di chiarire le cose più tardi.

Bilancia

Dimentica per un giorno la pressione che l’ambiente familiare ti impone. Risolvere i problemi richiede perseveranza, ma anche momenti di evasione e più ossigeno. Raggiungerai conclusioni molto accurate se cerchi nuovi percorsi nella tua analisi oggi. I vecchi metodi sono sicuri, ma lenti. Lasciati trasportare dalla fantasia. L’unica via per la riconciliazione è la sincerità. Se c’è ancora un’opzione per salvare la relazione, è accettando la verità così com’è.

Scorpione

Di tanto in tanto dovresti essere tu a prendere l’iniziativa quando decidi i piani familiari, perché altrimenti ti sentirai frustrato e non ti divertirai. Sta arrivando una buona combinazione tra lavoro e viaggio, quindi se devi sacrificare un fine settimana per affrontare un contratto, fallo, perché avrai ragione. Il pessimismo che aleggia intorno a te finirà per contagiarti se non sarai in grado di contrastarlo con prove ragionevoli che convincano gli altri.