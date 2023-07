Oroscopo Paolo Fox domani 8 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Oggi sarete assorbiti da grandi progetti, dibattiti importanti, incontri che non potete evitare e assorbirete doveri e responsabilità. In ogni caso, assicurati di non trascurare la tua vita amorosa, i tuoi amici o la tua famiglia. Se non sei disponibile per i tuoi cari, potresti rischiare di perderli di vista. Non avrai problemi a convincere gli altri a lavorare con te. La tua mente oberata di lavoro ti spinge a eccessi sensuali di ogni tipo. I vostri poteri di discernimento implorano di essere ridotti. Non prendere grandi decisioni che coinvolgono i tuoi sentimenti.

Vergine

Non dovresti essere influenzato dal trambusto intorno a te. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi. Oggi la vostra energia sarà la più invidiata. Non puoi essere ovunque contemporaneamente, quindi concentrati sui compiti a portata di mano. Ti sentirai sovraccarico di cose da fare, ma non avrai voglia di delegare. La ricerca personale di anime sta per porre fine alla tua vita amorosa, se non stai attento.

Bilancia

La determinazione individuale sarà il tonico della giornata. Sarà tempo di prendere decisioni definitive e attenersi a loro per avere un futuro soddisfacente. Qualcosa di nuovo arriva sulla tua strada. Riceverai buone notizie che si adattano perfettamente ai tuoi piani. Devi lavorare per tonificare i tuoi muscoli, ti aiuterà ad armonizzare le tue energie. Le nuvole si stanno addensando e ti senti stonata con il tuo partner. Le discussioni saranno tese all’inizio, ma si ammorbidiranno da sole se metti da parte le tue paure.

Scorpione

Continuate con l’entusiasmo di ieri e i vostri orizzonti si allargheranno. Qualcuno vicino a te può darti buone notizie. Un po’ di pazienza e un sogno vicino al cuore potrebbero diventare realtà. Oggi dovresti iniziare a pensare ai cambiamenti fondamentali che speri davvero di apportare nella tua vita lavorativa. Riceverai preziosi consigli per la tua vita di coppia. Agisci sui tuoi impulsi e non fermarti, ti guideranno nella giusta direzione.