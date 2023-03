Oroscopo Paolo Fox domani 8 marzo 2023, lo zodiaco completo

Ariete

I tuoi sensi più sottili si affileranno e questo potrebbe avere un impatto confuso sui tuoi stati d’animo. Se a volte vi sentite un po’ commossi non tiratevi indietro, lasciate che le emozioni emergano e seguano il loro corso naturale.

Toro

In questo giorno i sentieri saranno aperti per voi per realizzare uno dei vostri sogni più cari. Scoprirai che puoi condividere le tue speranze con altre persone e un senso di unità avvolgerà il tuo cuore. Lasciatevi trasportare dalle vostre vere amicizie.

Gemelli

Svolgerai una missione importante a livello sociale e molte persone ti prenderanno come modello. Sarà una buona occasione per ripagare i favori ricevuti in passato e sacrificarsi per il benessere degli altri. La tua ambizione principale sarà quella di aiutare gli altri.

Cancro

Oggi la vita ti offrirà molti doni, avrai molto di cui essere grato. Le opportunità di crescita saranno molteplici e devi essere con una mente aperta, perché puoi ricevere più di una proposta interessante contemporaneamente. Segui la tua bussola interiore per rimanere orientato.

Leone

Avrai un’energia immensamente ipnotica, emanerai fascino e non troverai resistenza ai tuoi desideri. Sarà un momento favorevole per incontrare quella persona che ti attrae così tanto. Nel letto la chimica ti causerà uno stato di sogno.

Vergine

I legami ti riempiranno di ispirazione e tenerezza. Le altre persone si adatteranno ai tuoi desideri, ma non cadere nella trappola di cercare di dominarli perché andranno come acqua tra le tue mani. Goditi il tuo magnetismo finché dura, senza abusarne.

Bilancia

Oggi ti metterai al servizio di una persona che sta attraversando un problema di salute. Contribuire al benessere degli altri ti farà sentire utile e spiritualmente confortante. Raggiungi per aiutare coloro che ne hanno più bisogno.

Scorpione

Ci sarà un clima favorevole per esprimere i tuoi talenti e manifestare il tuo modo di sentire. Vi converrà essere docili e affettuosi, perché così conquisterete il cuore dell’altro e potrete esercitare il vostro potere senza difficoltà. Sarete avvolti da un alone di fascino.

Sagittario

La Luna transiterà nel settore familiare, nel passato e negli affetti, quindi forse sei un po’ nostalgico e senti il bisogno di evocare i vecchi tempi. Ogni tanto è bene guardare vecchie foto e ascoltare vecchie melodie per ricordare le nostre origini.

Capricorno

Più di una persona verrà a cercare la tua azienda anche se preferisci stare da solo. Lascia che passino attraverso quell’armatura che indossi e ricevi le parole di affetto da coloro che ti circondano. Non ha senso vivere come se fossi un eremita.

Acquario

Se stai pensando di fare investimenti e ti mancano le risorse, avrai la possibilità di prendere in prestito denaro, poiché ci sarà qualcuno che capirà la tua situazione e cercherà di aiutarti. Se ti connetti con l’energia dell’abbondanza, coprirai tutti i tuoi bisogni.

Pesci

Il tuo benessere si diffonderà intorno a te e lascerai una scia di benedizioni ovunque tu vada. Ti consiglio di ascoltare il tuo cuore e ascoltare tutto ciò che ti dice perché non sbaglierai. Emanerete una vibrazione magica.