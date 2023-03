Oroscopo Paolo Fox domani 8 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Leone

Sbarazzati delle imprudenze, soprattutto quelle che hanno a che fare con il denaro o con spese importanti. Oggi è un giorno soggetto a errori motivati ​​dall’avidità. Buona giornata anche per ascoltare le persone da cui di solito ti allontani. Hai una mente particolarmente aperta e potrai beneficiare di un discorso sincero e di novità. Al lavoro, ti ritrovi più ansioso e irrequieto del solito e non sai quale sia la causa. Le nuove responsabilità possono essere uno dei fattori chiave.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Vergine

Giornata destinata a ricevere qualche piacevole sorpresa di approfondimento in campo lavorativo. Magari un contratto o un impegno tanto desiderato per ritrovare stabilità. Dovresti cercare l’amore un po’ più attentamente. Non tutto va bene e negli ultimi tempi tendi a mescolare i sentimenti a causa del tuo forte bisogno di dare e ricevere affetto. Finalmente oggi riuscirai a far prevalere la verità sulle bugie che alcune persone hanno diffuso su di te. Non preoccuparti di trovare scuse e vai avanti, ma non dimenticare.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Bilancia

Le relazioni con i tuoi vicini sono complicate da una questione banale che un malinteso sta ingigantendo. Prova a metterti nei panni degli altri per un momento. Qualche eccesso sarà oggi all’origine di un malessere generale che renderà la vostra giornata molto in salita. Cerca di fare passi lenti ma sicuri, non sei felice. Se puoi, vai a casa. Se hai intenzione di acquistare elettrodomestici, cerca di confrontare e informarti il ​​più possibile, perché risparmiando qualche euro puoi ritrovarti molto presto con seri problemi.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Scorpione

Per quanto assurde e inefficaci possano sembrare, ascolta le proposte che ti fanno oggi i tuoi collaboratori, perché una di esse varrà il suo peso in oro. Non è una semplice metafora. Mettere a tacere le cose che pensi per non danneggiare gli altri è giustificato solo se non danneggia te stesso. A volte è meglio aprire il vaso di Pandora e vedere cosa succede. In tempi di scarsità, è meglio che tu ti dedichi completamente alle cose che sai fare senza sforzo piuttosto che insistere nel nuotare controcorrente. Aspetta tempi migliori.