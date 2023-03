Oroscopo Paolo Fox domani 8 marzo 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Sagittario

Il superlavoro ti sta facendo commettere errori importanti nelle cose relative alla casa. Dici quello che non dovresti e non fai quello che dovresti. Presta più attenzione e investi un po’ più di tempo per migliorare l’efficacia del tuo lavoro. A volte ripeti gli stessi errori più e più volte perché non ti fermi a correggere alcune routine imperfette. I momenti di dubbio attaccheranno il corpo principale delle tue convinzioni ideologiche. Non aver paura del cambiamento. Rifletti e agisci in seguito senza paura e di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Capricorno

Sebbene ordine e chiarezza siano i tuoi principali motti, a volte le cose non vanno come vorresti. Non rifiutare qualcosa di interessante oggi solo per mancanza di ordine. Non sentirti in colpa se hai l’opportunità di uscire e divertirti mentre il tuo partner deve restare a casa per motivi di lavoro. Non ha alcun senso. In queste settimane sei sempre l’ultimo a sapere cosa sta succedendo intorno a te. Una cosa è non essere un pettegolo e un’altra è essere un marziano. Metti l’orecchio un po’ di più.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Acquario

Devi essere un po’ più pratico nel rapporto con gli altri. La tua natura generosa ti porta a fare sforzi per gli altri che possono costarti denaro e persino la tua salute. Il matrimonio, o in mancanza un impegno molto serio, bussa alla tua porta. È una decisione molto importante e se hai dei dubbi, è meglio dire di no. Almeno per ora. La tentazione di farsi giustizia da soli ti porterà solo problemi. Nonostante tu ottenga poco con le lamentele ordinarie, non lanciarti in un piano di vendetta, ti scotterai.

Oroscopo Paolo Fox 8 marzo Pesci

La vanità regolerà il tuo comportamento oggi in modo eccezionale. Ciò può significare decisioni sconsiderate o eccessivamente ottimistiche. Sii un po’ più modesto e realistico. Ti senti orgoglioso del tuo lavoro e questo è un buon segno. Continua così e non adagiarti sugli allori, perché hai appena vinto una battaglia, ma la lotta è molto lunga. Oggi dovrai prendere una decisione su una persona con cui hai avuto una relazione sentimentale in passato e che potrebbe condizionare il tuo giudizio. Se puoi, lascia che sia qualcun altro a decidere.