Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 8 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Cogli l’occasione per far fiorire tutti quei sogni e desideri che hai dentro di te. Ora sarai accompagnato dalla buona stella innamorata, quindi parti per un’avventura che mette pepe nella tua vita. Quando vuoi uscire alla conquista indossa qualcosa di rosso.

Toro

Il tuo livello di energia fisica e mentale sta diminuendo, quindi anche se sei molto occupato dovrai riposare di più. Ti consiglio di massimizzare la tua intuizione e usare il tuo “sesto senso” per scoprire dove si nascondono le migliori vibrazioni.

Gemelli

Ti unirai a persone attive con personalità forti che saranno la tua principale ispirazione. Inoltre, sarai al centro dell’attenzione e il leader tra i tuoi amici e conoscenti. Tutto ciò che inizi ora ha buone possibilità di successo nel prossimo futuro.

Cancro

Con la Luna e Giove nella casa dei successi e delle ambizioni, guadagnerai se riuscirai a superare la tua insicurezza e le tue paure. La buona notizia è che una persona molto protettiva e influente ti aiuterà a raggiungere i tuoi obiettivi.

Leone

Con i pianeti a tuo favore nei segni di fuoco, la fiducia in se stessi rinascerà. Tornerai ad essere il leone allegro e divertente di sempre. Inoltre, le questioni legali prenderanno una piega che vi avvantaggerà e avrete una grande protezione spirituale.

Vergine

Avrai il dono della percezione che ti aiuterà a vedere la realtà delle tue parti oscure e dei tuoi problemi. Con la tua forza di carattere ti metterai in prima linea in ogni battaglia che la vita ti presenta e la vincerai. Taglierai con tutto negativo.

Bilancia

Ti circonderai di persone, ed è per questo che qualcuno ti chiederà di uscire o ti chiamerà per partecipare a un evento sociale. Ma dovete sapere che, per quanto riguarda le relazioni, è un momento di ricerche e sperimentazioni.

Scorpione

Sarà un’occasione propizia per iniziare cose nuove, quindi se hai intenzione di cercare lavoro o iniziare la dieta e l’esercizio fisico, osa iniziare. Scoprirai una buona terapia per curare quei dolori muscolari che ti infastidiscono.

Sagittario

Sei in fuga di fortuna. Quindi, se ti connetti con l’energia dell’abbondanza, i tuoi desideri saranno soddisfatti. Se stai cercando l’amore, lo troverai. Se vuoi essere riconosciuto e ammirato, ci riuscirai. Sarà come strofinare la lampada di Aladino, chiedete e vi sarà data.

Capricorno

Le imprese e gli investimenti immobiliari saranno favoriti e otterrai l’approvazione del tuo nucleo vicino per investire parte dei tuoi risparmi. Inoltre, c’è la possibilità di storie d’amore segrete, ma devi essere molto discreto se non vuoi danneggiare nessuno.

Acquario

Tutto ciò che riguarda la comunicazione sarà esaltato e i tuoi affari assumeranno un ritmo più veloce. Sarà il momento di implementare tutte quelle nuove idee che hai in mente. Inoltre, ti suggerisco di scegliere la compagnia di persone che ti accettano così come sei.

Pesci

Ricorda che il modo migliore per attirare denaro è essere generosi perché più dai, più ricevi. Inoltre, ti suggerisco di dispiegare la tua seduzione nel luogo in cui lavori, perché c’è qualcuno che potrebbe essere più vicino a te di quanto immagini.