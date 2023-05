Oroscopo Paolo Fox domani 9 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se sei interessato a mantenere il lavoro che svolgi, potresti aver bisogno di investire un po’ di più della tua parte ora anche a costo dei tuoi giorni di ferie. Decidi di organizzare oggi una serata romantica a casa per riaccendere la fiamma della passione con il tuo partner. Gesti come questi sono ciò che rende forte la tua relazione. Prenditi un po’ più cura del tuo corpo. Applica tecniche mentali e spirituali per mantenerti in condizioni di salute ottimali. Non chiuderti a nessuna opportunità

Vergine

Questa sarà una giornata difficile per te, nella misura in cui lo sarà anche per il tuo partner. Sono previsti scontri e discussioni senza motivo apparente. È un passeggero. Se sei più suscettibile del solito, è perché qualcosa ti preoccupa più di quanto pensi. Cerca di analizzare di cosa si tratta e trova soluzioni il prima possibile per ritrovare la serenità. Sarai saturo di lavoro ma le tue energie non ti mancheranno in modo da poter svolgere qualsiasi compito. Prenderai il comando sia al lavoro che a casa.

Bilancia

Andrà tutto alla grande per te. Innamorato, stabilisci nuove regole o fai nuovi accordi per rafforzare ulteriormente una relazione esistente. Oggi ti reinventi e il tuo talento viene alla luce. Goditi le cose belle che la vita ti mette davanti, il che non è poco. È l’unico modo efficace per sfuggire allo stress che normalmente ti appesantisce durante la settimana. Se non hai un partner, anche oggi non sarà il giorno più adatto per trovarne uno; tuttavia, nel processo di ricerca incontrerai persone molto interessanti e preziose.

Scorpione

Fai attenzione agli inciampi e agli incidenti domestici, sia tu che le persone che vivono con te. Sebbene non sia previsto nulla di grave, può rovinare i tuoi piani. Non dare più importanza di quella che hanno ai problemi legati al tuo futuro finanziario. Con un adeguato controllo della spesa e un po’ di lavoro extra, sarai in grado di recuperare. Dovete imparare a saper essere generosi e rispettosi con le persone che vi sono vicine. Non essere irrequieto oggi a causa di problemi di coppia, non hai nulla di cui preoccuparti.