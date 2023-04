Oroscopo Paolo Fox estate 2023: Le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali

L’estate è alle porte e Paolo Fox, il noto astrologo e conduttore televisivo, ha previsto le tendenze astrologiche per i 12 segni zodiacali. Se vuoi scoprire come sarà la tua estate 2023, continua a leggere!

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’estate sarà un periodo di grande energia per gli Arieti, che avranno la possibilità di mettersi in gioco e di raggiungere i loro obiettivi. Saranno particolarmente attivi e determinati a portare avanti i loro progetti, sia a livello lavorativo che sentimentale. Tuttavia, sarà importante evitare di essere troppo impulsivi e di agire senza pensare alle conseguenze.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Per i Toro, l’estate sarà un momento di stabilità e di riflessione. Saranno particolarmente attenti ai loro bisogni e a quelli delle persone a loro care, e cercheranno di creare un equilibrio tra lavoro e vita privata. Tuttavia, sarà importante evitare di essere troppo rigidi e di non lasciarsi andare a nuove opportunità.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Gli amici dei Gemelli saranno al centro della loro estate 2023, con molte occasioni per socializzare e divertirsi. Saranno molto curiosi e aperti a nuove esperienze, e questo potrebbe portare a qualche incontro interessante. Tuttavia, sarà importante evitare di essere troppo superficiali e di non impegnarsi troppo in relazioni che non hanno futuro.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’estate sarà un momento di crescita e di sviluppo per i Cancro. Saranno particolarmente attenti ai loro sentimenti e alle relazioni che hanno con le persone a loro care, e cercheranno di rafforzare i legami che hanno già stabilito. Tuttavia, sarà importante evitare di essere troppo emotivi e di non lasciarsi influenzare troppo dalle opinioni degli altri.

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Per i Leone, l’estate sarà un momento di brillantezza e di visibilità. Saranno al centro dell’attenzione e avranno molte occasioni per mostrare il loro talento e la loro personalità. Tuttavia, sarà importante evitare di essere troppo orgogliosi e di non soffocare gli altri con la loro presenza.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)