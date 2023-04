Oroscopo Paolo Fox inizio settimana 17 aprile 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Puoi iniziare qualcosa sul fronte del fitness. È meglio ignorare la falsa promessa di buoni rendimenti da un piano dubbio, se si vuole risparmiare denaro. Riuscirai ad esprimere il tuo punto di vista su un problema sul fronte lavorativo. Una discussione accesa può sorgere a casa con un membro della famiglia. Potresti incontrare un lungo viaggio faticoso, quindi fai delle pause adeguate nel mezzo. È probabile che un problema di proprietà entri in controversia e ti dia notti insonni.

Toro

Deciderai di rimanere regolare nei tuoi allenamenti solo per rimanere in forma. Finanziariamente, potresti trovarti molto più sicuro di prima. Insistere sul pagamento completo per un lavoro o un servizio reso, in modo da non perderlo. Le persone possono obiettare a una loro peculiare abitudine sul fronte interno. Puoi viaggiare per prendere o lasciare qualcuno della famiglia. Stabilire una nuova casa o costruirne una ti darà un immenso senso di realizzazione.

Gemelli

Gioco sicuro sul fronte della salute. È probabile che una riparazione tempestiva ti faccia risparmiare denaro. C’è una chiara possibilità di un cambiamento di lavoro o residenza per alcuni. Un matrimonio o un divertimento ti permetteranno di incontrare i tuoi cari e i tuoi cari. Per alcuni non si può escludere la costruzione di una casa o l’acquisto di un appartamento. Potresti sentirti riluttante ad accompagnare qualcuno in un viaggio.

Cancro

Potresti essere riluttante a continuare con una routine di esercizi. Sarai in grado di approfittare di una buona fonte per guadagnare un sacco di soldi. Impressionare di più con la tua competenza professionale non sarà degradato difficile. Nonostante il cattivo umore di qualcuno, riuscirai a mantenere leggera l’atmosfera domestica. Dovrai essere più attento durante la guida. Sentirsi paranoici su un’attività immobiliare può avere una base, così come rimanere vigili.