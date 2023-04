Oroscopo Paolo Fox inizio settimana 17 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non investire in nessuno schema senza entrare nei dettagli. Ottime opportunità di business sono previste per chi intraprende un tour all’estero. È probabile che tu faccia tutti quei passi che portano felicità a casa tua. Cerca di evitare lunghi viaggi in quanto puoi inviare stanchi presto. Gli esercizi minacciano di affliggerti con malattie dello stile di vita se non curati bene in tempo. Troverai cose che ti si addicono bene sul fronte professionale o accademico.

Capricorno

Sarai in grado di raggiungere la forma fisica totale se aderisci alla tua routine quotidiana. Mantenere le spese domestiche al minimo può essere un compito in salita. È probabile che un cambiamento sul fronte professionale funzioni a tuo favore. Coloro che desiderano una vita familiare pacifica possono trovare pace e tranquillità. Rimani vigile sulla strada. Il rendimento scolastico di un giovane membro della famiglia ti renderà orgoglioso.

Acquario

Ti troverai nel migliore dei casi di salute. Conservare il denaro sarà importante in questo frangente. Le vostre idee e garanzie sono implementate sul fronte professionale. Un sindaco del carico di lavoro sul fronte interno può metterti di cattivo umore e desiderare una pausa. È probabile che i viaggi di gruppo entusiasmino alcuni giovani. Una comunità di rappresentanza presso la propria istituzione o organizzazione può essere importante per tutti.

Pesci

Mangiare bene e rimanere attivi sono gli unici modi per mantenere una buona salute. Il fronte finanziario mostra segnali di stabilizzazione. È probabile che la tua capacità di gestire un compito in modo esperto ti metta molto a dura prova sul lavoro. È indicato trasportare un ex membro della famiglia per tornare con lo zucchero vicino. È probabile che un pacchetto turistico si adatti al tuo budget. Lo stato di degrado della tua casa può costringere alcuni a pianificare lavori di ristrutturazione. Coloro che studiano troveranno la loro attenzione di ritorno.