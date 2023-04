Oroscopo Paolo Fox mese di Maggio 2023, previsioni per Gemelli

Questo mese Giove termina il suo passaggio in Ariete. Quindi hai tempo fino al 16 per sfruttare le opportunità, quindi, con il supporto di Marte in Leone e del Sole in Gemelli, sarai in grado di sfruttare tutti questi benefici. Mentre sei incoraggiato da energie dinamiche e imprenditoriali, prenditi il tempo per pensare. Rivedi tutto ciò che hai raccolto per conservare solo ciò che è realistico e realizzabile. Non dimenticare che le dissonanze di Saturno ti tengono d’occhio. Non sono lì per farti delle miserie, al contrario. Ti mettono al volante per impedirti di intraprendere piani che servono i tuoi interessi.

Gemelli: Love Outlook per maggio 2023

Gemelli: Fino al 7 sei nella manovra. I tuoi amori soddisfano le tue aspettative. Poi, l’atmosfera può appannarsi e perdere quella vivacità che ami. Se vuoi evitare questi inconvenienti, cerca, per quanto possibile, di trovare fascino nelle cene al chiaro di luna o nel romanticismo.

Gemelli: se sei in coppia per maggio 2023

Gemelli: L’atmosfera è un po’ fresca questo mese. Anche se hai le risorse per mantenere la rotta, non è detto che questo sarà sufficiente. Per rompere il ghiaccio, fai sapere al tuo partner le tue intenzioni e sentimenti.

Gemelli: se sei single per maggio 2023

Gemelli: Questo mese gli incontri prendono distanza e ne vengono creati altri. Questo processo può creare un momento di svolazzamento o solitudine. Cogli l’occasione per valutare se vuoi vivere una relazione duratura o meno.

Gemelli: carriera / finanza per maggio 2023

Gemelli: questo mese di maggio sembra buono. Troverete servizi su base giornaliera. Stai raggiungendo i tuoi obiettivi in modo brillante. Sfortunatamente, dal 17, puoi sentire uno stop inaspettato. In queste circostanze, non andare avanti. Cogli l’occasione per rivedere tutto ciò che hai intrapreso negli ultimi mesi. Una volta fatto questo, puoi concentrarti sull’essenziale e i tuoi progetti arriveranno alla fine, invece di fallire. Finanziariamente, le tue relazioni d’amore possono costarti molto. Quindi, non preoccuparti dei soldi, ma cerca di limitare la tua generosità ed euforia.

Gemelli: i consigli per maggio 2023

Gemelli: Mercurio, il tuo pianeta preferito, ti incoraggia a fare il punto su tutto ciò che è successo nei mesi precedenti. Anche se questo sembra noioso, fallo. Sarà gratificante.