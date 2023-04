Oroscopo Paolo Fox mese di Maggio 2023, previsioni per Leone

Fino al 16 Giove in Ariete continua ad offrirti opportunità che mirano ad espandere il tuo campo d’azione. Quindi, la stella fortunata si unisce a Urano, Mercurio e il Sole in Toro. Questo trasferimento può sembrarti brutale, perché fermerà sicuramente questo bellissimo impulso che ti spinge a cambiare ciò che dovrebbe essere. Invece di arrenderti o ruggire contro le battute d’arresto, fai un passo indietro. Approfitta dei ritardi che si accumulano per affinare ciò che ti è stato proposto ultimamente. Fai in modo che i tuoi progetti siano accettati da coloro che li rifiutano. Per fare questo, date loro tempo invece di metterli di fronte al fatto compiuto. Più ascolti le opinioni degli altri, più sarai sulla strada giusta.

Leone: prospettive d’amore per maggio 2023

Leone: Fino alle 7 va tutto bene. Poi ondeggia la fiamma della passione. Inizia una sensazione di solitudine. Il 21 di Marte in Leone ti spinge a prendere iniziative. Sfortunatamente, i risultati potrebbero non essere all’altezza delle tue aspettative a meno che tu non cambi tattica.

Leone: Se sei in coppia per maggio 2023

Leone: Dopo una promozione promettente, la tua relazione sta per attraversare un periodo meno festivo. Puoi riavere il tuo partner. Tuttavia, se vuoi che la magia funzioni, prendi accordi per soddisfare i tuoi desideri invece di farti false illusioni.

Leone: se sei single per maggio 2023

Leone: Per eventi e circostanze, puoi stare da solo con te stesso. Tuttavia, state tranquilli, non durerà per sempre! Alla fine del mese gli affari riprenderanno a tuo vantaggio, purché siano più sentimentali.

Leo: Carriera/Finanza per maggio 2023

Leone: Va tutto bene fino al 16. Poi si complica! Ho letto che le stelle non ti rendono infelice. Ti inviano sfide che sei perfettamente in grado di affrontare. Quindi, invece di gridare contro la sfortuna, raccogli le tue energie positive e trova soluzioni! Se un progetto si blocca in aumento, cogli l’occasione per apportare alcune modifiche. In questo modo, rimarrai stupito dai risultati e dal successo che otterrai. Dal punto di vista finanziario, sebbene la vita quotidiana sia assicurata, il periodo non è favorevole per i grandi investimenti. Aspetta un po’ e cogli l’occasione per perfezionare il tuo progetto.

Leone: I consigli per maggio 2023

Leone: Il tuo successo risiede nella tua capacità di ascoltare le opinioni degli altri. Accettando questa sfida, rimarrai piacevolmente sorpreso dalle qualità che alcune persone possiedono.