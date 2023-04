Oroscopo Paolo Fox settimanale Bilancia: previsioni di amore, denaro e lavoro dal 24 al 30 aprile

È importante analizzare attentamente ogni segno, perché non solo dovresti leggere il tuo segno solare, ma dovresti anche leggere il segno occupato dalla Luna, dall’Ascendente o dai possibili aspetti o case dominanti del tuo tema natale.

Ciò significa che, se sei Leone, Sagittario Ascendente e Luna in Scorpione. Dovresti leggere sia Leone, Sagittario e anche Scorpione.

Lunedì 24, è un momento idilliaco per divertirsi e condividere con i tuoi amici fidati e soprattutto con la coppia in momenti speciali, in cui mostrerai il tuo calore affettivo in modo fantastico.

Martedì 25, oggi avrai gli strumenti necessari per affrontare tante attività che rifletteranno il sogno di tanto tempo organizzandolo nella tua vita. Sarai in grado di colorare la tua simpatia e la tua intuizione in modo che tutto sia brillante.

Mercoledì 26 è un giorno per gestire con precisione le tue opzioni finanziarie e raggiungere accordi armoniosi con le persone con cui li condividi. Sarai in grado di occuparti di tutto con attenzione e grande percezione.

Giovedì 27, metterai molta energia e interesse nei tuoi obiettivi e nella vita sociale. E quello che fai oggi sarà molto produttivo e di successo. Goditi questo momento speciale e riempiti di pienezza.

Venerdì 28 è il momento di sfruttare la tua grande creatività artistica e comunicativa. Dovresti lasciarti trasportare dalla tua intuizione e in questo modo sarai sempre giusto nei tuoi compiti e nelle tue azioni.

Sabato 29 è un momento chiave per usare la tua forza travolgente nelle principali questioni della giornata. Anche i progetti personali richiedono la tua attenzione. Quindi hai molte attività.

Domenica 30, i tuoi piani saranno brillanti e decisivi. Ecco perché è tempo di “allattare al seno” e lanciare le tue nuove idee in modo prominente e sentirti felice che vengano alla luce.