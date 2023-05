Oroscopo Paolo Fox settimanale da 18 al 24 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci – Esplorazione, Stabilità e Sensibilità - Controcopertina

Sagittario: Avventura e espansione della mente

Per il Sagittario, questa settimana si focalizza sull’avventura e sull’espansione della mente. Sarai spinto a esplorare nuovi orizzonti mentali e ad ampliare la tua conoscenza. Potresti sentirsi attratto da viaggi o studi che ti permettano di arricchire la tua prospettiva. Sfrutta l’energia positiva per apprendere nuove cose e per abbracciare l’ignoto. L’apertura mentale ti porterà a nuove opportunità.

Capricorno: Disciplina e realizzazione degli obiettivi

La settimana per il Capricorno si concentra sulla disciplina e sulla realizzazione degli obiettivi. È il momento perfetto per concentrarti sulle tue ambizioni e per lavorare sodo per raggiungere ciò che desideri. Mantieni una mentalità focalizzata e sii determinato nel perseguire i tuoi obiettivi a lungo termine. Pianifica le tue azioni con cura e segui una routine che ti permetta di essere efficiente. Con disciplina e impegno, puoi raggiungere risultati significativi.