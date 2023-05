Milo Infante potrebbe diventare il nuovo conduttore del pomeriggio di Rai 1 - Controcopertina

Cambiamenti in arrivo nel palinsesto di Rai 1: la possibile soluzione per riconquistare gli ascolti

Iniziano a emergere interessanti novità riguardo al nuovo palinsesto di Rai 1, soprattutto per quanto riguarda il pomeriggio. Attualmente, l’unica trasmissione che riesce a tenere testa ai daytime di Amici 22 è il Paradiso delle Signore, mentre Oggi è un altro giorno continua a registrare risultati deludenti. La situazione ha spinto la ricerca di soluzioni per riacquisire ascolti, e uno dei nomi emersi è quello di Milo Infante.

La conduttrice Serena Bortone non riesce più a soddisfare le aspettative di Rai 1 in termini di audience. In questa stagione, ha perso un numero significativo di telespettatori, scendendo addirittura al di sotto dei 2 milioni. Proprio per questo motivo, si sta valutando l’introduzione di Milo Infante nel pomeriggio della rete, considerando anche il successo ottenuto con la conduzione di Ore 14.

Rai 1: Milo Infante potrebbe diventare il nuovo conduttore del pomeriggio

La trasmissione di Milo Infante dovrebbe riprendere dopo il Giro d’Italia, nel mese di giugno. Tuttavia, molti si domandano cosa accadrà a Ore 14 e che tipo di programma Milo Infante presenterà su Rai 1. Sarebbe davvero un peccato se Ore 14 non andasse più in onda, considerando la crescita che il conduttore è riuscito a ottenere, passando da una media di 400.000 spettatori a toccare quota 900.000 nel mese di aprile. Inoltre, l’ipotesi di un nuovo conduttore o di una nuova conduttrice viene considerata senza senso da molti.

Molto dipenderà sicuramente dal format che verrà assegnato a Milo Infante. Dato che seguirà il programma Vita in Diretta, non avrebbe senso focalizzarsi esclusivamente sulla cronaca, poiché gli argomenti potrebbero risultare già trattati. Si dovrebbe invece puntare sull’attualità e sul costume, rendendo anche Ore 14 una trasmissione adatta per Rai 2, con un’impronta differente rispetto alle due reti.

Tra i tanti cambiamenti che si stanno verificando sulla rete, abbiamo recentemente assistito all’addio di Fabio Fazio. Inoltre, secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, sembra che sia in programma il ritorno del programma Miss Italia su Rai 1, che da tempo ha trovato una collocazione su La7. Non solo, sembra che Massimo Giletti, fortemente voluto da Matteo Salvini, tornerà a calcare gli schermi Rai.

Questi sono solo alcuni degli avvenimenti che stanno agitando il mondo televisivo, e il futuro del pomeriggio di Rai 1 sembra promettere grandi cambiamenti con l’introduzione di Milo Infante come conduttore. Sarà interessante vedere come si svilupperanno le dinamiche e quali saranno i nuovi programmi proposti per coinvolgere il pubblico.