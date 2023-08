Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 16 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

In questa settimana, il vostro spirito di iniziativa sarà in evidenza, e potreste trovare nuove opportunità nel campo lavorativo. Siate cauti nelle decisioni finanziarie e non lasciatevi coinvolgere in spese eccessive. Marte vi darà energia e determinazione.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Una settimana favorevole per i rapporti sociali e le amicizie. Venere vi dona fascino e sensualità, quindi potreste attrarre l’attenzione di qualcuno. Sul lavoro, cercate di evitare incomprensioni con colleghi o superiori.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Mercurio sarà dalla vostra parte, rendendo la comunicazione fluida e favorendo nuovi progetti. Potreste ricevere buone notizie in ambito professionale. Nel campo sentimentale, cercate di esprimere le vostre emozioni in modo chiaro.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

L’aspetto finanziario richiederà attenzione e pianificazione. Potrebbe essere il momento di risolvere vecchi problemi economici. Venere vi ispira romanticismo e creatività, quindi godetevi momenti di intimità con il partner.