Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 10 al 17 marzo 2023, le previsioni complete

Ariete

Alcune procedure e procedure che hai avviato giorni fa saranno risolte e chiarirai anche le questioni in sospeso con i tuoi fratelli o altri parenti stretti. Le ore pomeridiane saranno favorevoli per sostenerti e fidarti degli esseri del tuo ambiente più intimo.

Toro

Approfitta della mattinata per lanciare qualsiasi idea imprenditoriale tu abbia in mente, e preparati perché potresti avere un prestito che ti permetta di accelerare i tuoi piani. Verso la fine della giornata riceverai chiamate o visite da parenti che chiedono il tuo consiglio e supporto.

Gemelli

I tuoi caratteri positivi che sono il tuo dono per la comunicazione, la simpatia e l’intelligenza saranno esaltati. Tutte le buone idee avranno ripercussioni positive nel prossimo futuro. Puoi anche cogliere l’occasione per acquistare mobili e bellissimi oggetti per la tua casa.

Cancro

Nelle ore del mattino ti consiglio di tenere in riserva i tuoi affari e pensieri. L’ingresso della Luna nel tuo segno, ti metterà di fronte a decisioni importanti e tutto indica che saprai scegliere il meglio per la tua persona e la tua famiglia.

Leone

I tuoi amici ti aiutano a uscire dai dubbi e a vedere più chiaramente alcune situazioni confuse. D’altra parte, ti suggerisco di prestare attenzione a un sogno che si ripete perché potrebbe esserci la chiave per risolvere qualcosa che ti preoccupa da molto tempo.

Vergine

Ora ciò che vi porterà il trionfo sarà un’eccellente comunicazione con i vostri superiori. Bussate alle porte perché le vostre idee saranno ben accolte da persone che vi aiuteranno a scalare posizioni. Ma non dimenticare che la vita non è solo lavoro e divertimento.

Bilancia

Ti alzerai con il piede giusto e avrai una buona stella per risolvere problemi legali o di immigrazione. Nel pomeriggio lavorerai sodo per ottenere il riconoscimento da parte dei tuoi superiori e il rispetto delle persone che lavorano al tuo fianco.

Scorpione

Ora sarai attratto dagli studi del mistico e dell’occulto e avrai un fiuto speciale per rilevare opportunità di business. Il cambio di luna nel pomeriggio annuncia la visita di parenti che vivono lontano che contattano o arrivano per aiutarti.

Sagittario

Approfitta delle ore del mattino per chiedere consulenza legale, condurre colloqui e migliorare la comunicazione con il tuo partner. Nel pomeriggio farai affari importanti e prenderai decisioni per migliorare la tua economia, ma controllerai le tue spese.

Capricorno

Al mattino vi saranno privilegiati tutti i tipi di servizio agli altri, e lavori manuali o artigianali. Sarai meravigliosamente accompagnato, riceverai l’affetto e la comprensione del tuo partner in tutte le attività che intraprendi.

Acquario

Inizierai la giornata pieno di creatività e sarai molto ben disposto ad amare le unioni. Nel pomeriggio, prendi un appuntamento con il medico e cogli l’occasione per fare quei controlli che hai rimandato. Vi consiglio anche di fare un buon bagno ad immersione.

Pesci

Durante le prime ore del giorno i tuoi pensieri ruoteranno intorno a casa. Se stavi pensando di trasferirti o fare riforme, consulta persone che possono consigliarti. Potrai anche dare vita alla tua immaginazione e rimanere stupito dal potenziale creativo che hai.