Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Acquario lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Gli appuntamenti sono puro divertimento e giochi quando Venere fa coppia con Gemelli intelligenti e socievoli e la tua quinta casa di intrattenimento e svago questa settimana. Guardare o praticare il tuo sport preferito o praticare il tuo hobby preferito con qualcuno che ti piace davvero è molto divertente. E se piace anche a loro? Punteggio totale!

C’è anche un’allegra congiunzione sole-Giove nello stesso periodo che ti dà buone vibrazioni sulle cose a venire. Quando tutti i tuoi amici dicono che sei così fortunato, lo pensano davvero. Ricordi quando pensavi che non saresti mai arrivato a questo punto? Bene, Acquario, eccoti qui. E felice ti sta benissimo.

Venerdì, una pessima quadratura Venere-Saturno cerca di compromettere la tua autostima, ma sai esattamente di cosa sei capace. Se a qualcuno non piaci subito, probabilmente ha più a che fare con lui che con te. Sei incredibile. Non dimenticarlo.

Le persone nate sotto il segno dell’Acquario avranno un’ottima sponsorizzazione astrale durante questa settimana che migliorerà la loro vitalità. Ti sentirai dell’umore giusto per eseguire tutte le noiose procedure che si sono accumulate ultimamente.

Per quanto riguarda la salute, questa settimana gli uomini dell’Acquario dovrebbero sottoporsi a un esame della prostata scomodo che li aiuterà a prevenire gravi problemi che potrebbero verificarsi in futuro. Da parte sua, la donna dell’Acquario si renderà conto delle conseguenze del non prestare attenzione alla sua dieta negli ultimi mesi. Da questa settimana inizierai a pagare le conseguenze della tua negligenza. Siete in tempo per prendere in mano la questione.

Nel campo dell’amore, gli uomini dell’Acquario che sono in coppia avranno una settimana difficile. Scopriranno che la loro relazione è in crisi. Darai tutto in te per superarlo, ma non sentirai che il tuo partner mette il tuo stesso sforzo. La luna nel tuo segno ti spingerà ad essere coraggioso e a vedere la realtà così com’è, per quanto dura e dolorosa possa essere. Forse la persona che ami non è più innamorata di te e prima lo accetti sarà meglio per entrambi.

Da parte loro, le donne dell’Acquario non avranno una buona settimana. Inizierai un programma in palestra e sottoporrai a un regime rigoroso per perdere peso accumulato negli ultimi mesi. Questa sarebbe una cosa molto positiva se lo facessi per sentirti meglio, ma in realtà lo fai perché ti senti molto insicuro a livello sentimentale. Senti che il tuo partner non ti guarda più o ti desidera come prima e vuoi rimediare migliorando la tua estetica. Tuttavia, forse il problema è più profondo di quanto pensi.