Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 12 al 19 aprile 2023: Pesci lo zodiaco per amore, denaro e lavoro

Non sei del tutto sicuro di come ti senti per qualcuno di nuovo quando la romantica Venere fa coppia con gli incerti Gemelli questa settimana, ma va bene così. Puoi cambiare idea tutte le volte che vuoi. Non preoccuparti di fare piani solidi per un primo appuntamento, Pesci, perché probabilmente falliranno comunque.

Un incontro sole-Giove all’inizio della settimana illumina la tua vita e ti mostra tutte le cose positive che l’amore ha da offrire. Sei già un ottimista e questo aspetto ottimista ti fa credere nell’amore a prima vista, nelle anime gemelle e nei finali dei libri di fiabe. Chiudi gli occhi e augura a una stella!

Venerdì porta l’atmosfera più triste di una quadratura Venere-Saturno che ti fa chiedere se tornerai mai alla positività che hai messo nel mondo, ma cerca di non entrare in una mentalità “tutto o niente”. Certo, ti mancano alcune cose, ma altre cose sono fantastiche. Concentrati sul positivo.

Questa settimana, i Pesci sperimenteranno grandi delusioni nel regno dell’amicizia. Hai detto a uno dei tuoi migliori amici un segreto e lui tradirà la tua fiducia e lo dirà a qualcun altro. Ti sentirai arrabbiato e ferito allo stesso tempo, e sarà perfettamente comprensibile. Tuttavia, non cercare di parlarne subito con lui. Aspetta qualche giorno e quando ti calmi sarebbe bene ascoltare quello che ha da dirti. Se il legame di amicizia che li unisce è vero, saranno in grado di superare questa complicata situazione.

Sul posto di lavoro, la sfida di questa settimana sarà migliorare il modo in cui comunichi con il tuo team. In campo economico e finanziario, la tua economia sta migliorando e nei prossimi giorni ti sarà permesso di acquisire quegli oggetti che desideravi da molto tempo.

In campo sentimentale, l’uomo Pesci avrà discussioni serie con il suo partner questa settimana. Se ci pensi, ti renderai conto che sarai tu a causare la maggior parte dei combattimenti; Tuttavia, il problema non è nella tua relazione romantica. C’è molto amore lì, nonostante l’attrito che può esistere. È quella parte egoista di te che non ti permette di cedere quando dovresti.

Da parte sua, la donna single Pesci riceverà alcune piacevoli sorprese questa settimana. C’è un amico che da tempo voleva presentarti una persona speciale, ma per diversi motivi non è stato in grado di organizzare quell’incontro. Tuttavia, per i prossimi giorni incontrerai finalmente quella persona e sarà amore a prima vista.