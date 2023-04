Oroscopo Branko domani 12 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La maggior parte di questo aprile sarà un momento magico per molti, ma soprattutto per te, poiché Giove, il fortunato sovrano del Sagittario, sarà il pianeta dominante. Questo ti permetterà di liberarti da tante dipendenze e tante catene, sia materiali che emotive, per volare dove vuoi.

Capricorno

Le ottime configurazioni astrali che regneranno sul cielo in questi giorni avranno un impatto positivo sulla vostra vita sentimentale ed emotiva in generale, portandovi tante esperienze felici che in molti casi non vi aspettavate. Qualcosa di simile ti accadrà sul posto di lavoro, accedendo a una situazione più confortevole.

Acquario

Stai vivendo un momento propizio per scaricare molto carico o liberarti di molti problemi, è tempo di liberarti dalle catene che ti impediscono di andare avanti e vivere la vita come la desideri, e proprio questa settimana potresti compiere passi cruciali in quella direzione, o forse lascia che sia il destino a fare finalmente il miracolo per te.

Pesci

Siete in un momento molto costruttivo, in cui vi conviene prendere iniziative di ogni tipo e “seminare” in genere, perché poi raccoglierete con grande abbondanza, e non solo sul lavoro ma anche in altri ambiti della vita. La fortuna sarà dalla tua parte e tutto ti costerà molta meno fatica rispetto ad altre volte.