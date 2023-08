Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 13 al 19 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 19 aprile)

Amore: Inizia la settimana con una spruzzata di romanticismo, Ariete. L’energia cosmica favorisce nuove connessioni e rafforza i legami esistenti. Marte ti guida verso la passione, mentre Venere illumina le tue relazioni.

Lavoro: Concentrati sulle sfide lavorative, mettendo in mostra la tua determinazione. La tua creatività sarà una risorsa inestimabile durante questo periodo.

Salute: Fai attenzione alla tua salute mentale. Il relax è fondamentale per affrontare al meglio le sfide.

Toro (20 aprile – 20 maggio)

Amore: La stabilità regna sovrana nel settore amoroso. Le relazioni solide saranno rafforzate, mentre i single potrebbero trovare un nuovo interesse amoroso.

Lavoro: È il momento di concentrarsi sulla comunicazione e la pianificazione. Il tuo approccio pratico ti aiuterà a superare le sfide lavorative.

Salute: Dedica del tempo al benessere fisico. Una camminata all’aperto può fare miracoli per il tuo equilibrio.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Amore: La curiosità alimenta l’amore questa settimana. Esplora nuove prospettive nelle relazioni e cerca di capire meglio i tuoi sentimenti.

Lavoro: Il tuo spirito versatile brilla nel mondo del lavoro. Affronta le sfide con flessibilità e spirito positivo.

Salute: Presta attenzione alla tua dieta. Un’alimentazione equilibrata avrà un impatto positivo sulla tua energia.

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Amore: Le emozioni sono in primo piano. Esprimi i tuoi sentimenti in modo chiaro per evitare malintesi nelle relazioni.

Lavoro: Concentrati sulla gestione delle tue risorse. Un approccio oculato alle finanze sarà essenziale.

Salute: Trova modi per rilassarti e rigenerarti. Lo yoga o la meditazione potrebbero essere molto utili.