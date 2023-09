Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 14 al 20 Settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: I Sagittario possono vivere una settimana romantica e appassionata. Approfittate di questa energia positiva per creare momenti speciali con il partner. Lavoro: In ambito professionale, cercate di mantenere un equilibrio tra lavoro e vita personale. Evitate di stressarvi troppo. Salute: Prendetevi cura del vostro benessere emotivo. La positività e il buon umore contribuiranno alla vostra salute mentale.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: Le relazioni amorose dei Capricorno possono attraversare una fase di conflitti. La comunicazione aperta e la comprensione reciproca sono fondamentali. Lavoro: Questa è una settimana favorevole per i progetti a lungo termine. Concentratevi sulle vostre ambizioni e lavorate con determinazione. Salute: Fate attenzione alla vostra salute fisica. Un’alimentazione equilibrata e l’esercizio regolare sono essenziali.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: Gli Acquario possono vivere momenti romantici e sorprendenti questa settimana. Siate aperti alle nuove connessioni e alle esperienze inaspettate. Lavoro: Sul fronte professionale, cercate di collaborare con i colleghi. Il lavoro di squadra porterà a risultati positivi. Salute: Mantenete uno stile di vita attivo. L’attività fisica vi aiuterà a mantenervi in forma e in salute.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: Le relazioni amorose dei Pesci sono favorite questa settimana. Apritevi all’amore e alle nuove opportunità romantiche. Lavoro: Concentratevi sulla vostra carriera. Questa è un’ottima settimana per fare progressi e raggiungere i vostri obiettivi. Salute: Fate attenzione alla vostra salute mentale. Il relax e il tempo per voi stessi saranno benefici per il vostro benessere.