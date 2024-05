Gabriella Perino, chi è la compagna di Gerry Scotti

La compagna di Gerry Scotti, Gabriella Perino, non fa parte del mondo dello star system a differenza del suo partner. Nata nel 1965 e professionista nell’architettura, ha sempre preferito rimanere riservata evitando la vita sotto i riflettori, così come la sua relazione con il noto conduttore, iniziata nel 2004. Gerry, durante le occasioni in cui ha parlato di lei, ha enfatizzato l’importanza del loro legame: “Lei ha un forte carattere e mi sostiene nelle questioni quotidiane, supportandomi nonostante la mia vita pubblica“, ha detto il conduttore a La Stampa.





Gerry Scotti e Gabriella Perino sono uniti da quasi due decenni, ma non hanno ancora deciso di convolare a nozze. Per Gerry sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con Patrizia Grosso, terminato prima dell’inizio del rapporto con l’attuale partner. Il conduttore aveva rivelato riguardo alle nozze: “Abbiamo idee differenti in merito al matrimonio; la mia prima moglie aveva deciso di non sposarsi, mentre io invece propongo il matrimonio… Per ora non stiamo considerando l’idea, ma non si sa mai…

Gerry Scotti ha una relazione con l’architetta Gabriella Perino dal 2011. Il conduttore, innamorato della donna che è al suo fianco da dieci anni, non ha in programma per ora di sposarsi: “Stiamo ancora conoscendoci”, ha detto sorridendo, “Non so quante donne sarebbero state in grado di stare con me per così tanti anni, so solo che ho assolutamente bisogno di una donna come Gabriella. Lei non ama attirare attenzioni e sembra quasi disturbata da esso”.

Il passaggio di Gerry Scotti da divorziato a vita familiare con Gabriella