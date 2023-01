Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 14 al 21 gennaio 2023, le previsioni complete

ARIETE

Approfitta di quel torrente di idee che scaturiscono dalla tua mente. È tempo di affermarsi su basi solide e sicure e prendere decisioni che segneranno il tuo cammino verso il futuro. Non continuare a prolungare ciò che ti provoca tensione. Si presenta di nuovo un problema di natura economica da risolvere.

PAROLA SACRA: Decidi

NUMERI FORTUNATI: 23, 8, 49

TORO

Il tuo partner ti offre consigli, ascoltalo. Una risposta a sorpresa arriva da qualcuno che si è rifiutato di collaborare con te in passato, quindi tutti i contatti saranno positivi. Recupera i tuoi obblighi in modo da poter avere tempo e denaro per fare ciò che ami così tanto, tuttavia, sii prudente quando spendi i tuoi soldi.

PAROLA SACRA: Decidi

NUMERI FORTUNATI: 23, 8, 49

GEMELLI

Seppellisci ogni tipo di preoccupazione e goditi ogni giorno come speciale. Lanciati con coraggio in avventure professionali. Non temere il fallimento perché quando vuoi, puoi e sai come avere successo. Aspettati denaro e successo attraverso i tuoi sforzi e anche attraverso la buona fortuna che è al tuo fianco.

PAROLA SACRA: Decidi

NUMERI FORTUNATI: 23, 8, 49

CANCRO

Non lasciare nulla per dopo. Devi stabilire un giusto equilibrio nella tua vita in modo da poter andare avanti con i tuoi piani per il futuro. Cerca informazioni che ti aiutino a progredire. Esplora ogni possibilità di acquisire più esperienza in ciò che ti piace fare di più. Concentrati sul tuo lavoro o sui tuoi studi.

PAROLA SACRA: Equilibrio

NUMERI FORTUNATI: 16, 20, 3

LEONE

I pianeti concentrano la loro energia nel settore domestico. Non trascurare le tue responsabilità in esso. Quella sistemazione per la casa che hai progettato per così tanto tempo, portala a termine. Le relazioni con fratelli o amici diventano più strette. Cogli ogni opportunità per condividere con loro.

PAROLA SACRA: Equilibrio

NUMERI FORTUNATI: 16, 20, 3

VERGINE

Molti ascolteranno e metteranno in pratica i tuoi saggi consigli, poiché sarai maestro e guida. Mantenere un atteggiamento neutrale senza condannare o criticare nessuno. Dedica più tempo alla tua famiglia o alle persone che dipendono da te. I tuoi orizzonti si espandono, soprattutto con tutto ciò che riguarda lo straniero.

PAROLA SACRA: Equilibrio

NUMERI FORTUNATI: 16, 20, 3

BILANCIA

Uscirai trionfante da ogni situazione conflittuale. Economicamente, le stelle ti consigliano di risparmiare il più possibile e di investire in ciò che ritieni sicuro. Niente può farti perdere il controllo, anche se ci provano molte volte. Hai il potere, l’autorità e la forza per mantenere il tuo equilibrio e la tua armonia.

PAROLA SACRA: Equilibrio

NUMERI FORTUNATI: 19, 15, 36

SCORPIONE

I molti impegni professionali o lavorativi spingono nella direzione opposta agli obblighi che hai con la tua famiglia. Ti sembrerà che il tempo non sia sufficiente per soddisfare tutto, quindi dovrai apportare modifiche, molto necessarie per raggiungere un adeguato equilibrio tra lavoro e famiglia.

PAROLA SACRA: Equilibrio

NUMERI FORTUNATI: 19, 15, 36

SAGITTARIO

Inizia da solo a sviluppare le tue idee. Abbi la ferma convinzione che andrai avanti, indipendentemente dallo sforzo o dal tempo che ti ci vorrà. Sii persistente e avrai successo. Hai imparato la lezione. Ora ti allontani da persone che ti hanno ignorato, manipolato o approfittato di te.

PAROLA SACRA: Equilibrio

NUMERI FORTUNATI: 19, 15, 36

CAPRICORNO

Rifletti su ogni passo da compiere in relazione a una questione d’affari in cui sono in gioco molti soldi. Non esporti senza prima esserti accertato dei pro e dei contro. Cura attentamente ciò che apprezzi. Non lasciare nulla alle cure di altre persone, poiché potrebbero essere tentate di prendere ciò che non gli appartiene.

PAROLA SACRA: cura

NUMERI FORTUNATI: 8, 35, 20

ACQUARIO

Osa improvvisare, fare cose che non hai mai provato prima. Non dire di no a quell’invito speciale che ti fanno se sei single e cerchi un partner. Accetta il cambiamento e ti adatterai facilmente a tutto. Le offerte di lavoro che ti arrivano d’ora in poi, studiale, perché per te stanno arrivando tante cose belle e interessanti.

PAROLA SACRA: cura

NUMERI FORTUNATI: 8, 35, 20

PESCI

Sforzati di eccellere in ciò che sai fare meglio. Metti in atto tutte le tue idee, per lavorare per te, il che ti renderà orgoglioso dei tuoi talenti. Una telefonata o una lettera ti parleranno d’amore. Sfrutta al massimo le ore serali, perché potresti trovare la persona che detiene la chiave del tuo cuore.