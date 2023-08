Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 15 al 21 Agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

Amore: I Sagittario potrebbero sentirsi più avventurosi questa settimana. Questo potrebbe essere il momento giusto per pianificare una sorpresa romantica per il vostro partner o per organizzare un’uscita insolita. I single potrebbero essere attratti da persone provenienti da culture diverse.

Lavoro: Sul fronte professionale, potrebbe esserci un cambiamento nelle dinamiche di squadra. Adattatevi prontamente e mettete in luce la vostra capacità di adattamento. La vostra ottimistica prospettiva sarà un vantaggio.

Salute: Mantenete uno stile di vita attivo e salutare. Gli sport all’aperto o l’attività fisica saranno particolarmente vantaggiosi per il vostro benessere.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Amore: I nativi del Capricorno potrebbero sperimentare una maggiore intimità con il loro partner questa settimana. Condividere pensieri profondi e sentimenti contribuirà a rafforzare il legame. I single potrebbero sentirsi più riflessivi riguardo alle proprie aspettative amorose.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, la vostra dedizione e disciplina porteranno risultati tangibili. Mantenete la concentrazione sulle vostre responsabilità e cercate di affrontare le sfide in modo strutturato.

Salute: Prestate attenzione alla vostra salute mentale. Momenti di relax e distensione vi aiuteranno a mantenere l’equilibrio emotivo.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Amore: I nativi dell’Acquario potrebbero essere più socievoli e aperti questa settimana. Questo potrebbe portare a nuove amicizie o a connessioni romantiche inaspettate. I single potrebbero trovare affinità con qualcuno che condivide i loro interessi unici.

Lavoro: Sul fronte professionale, la vostra creatività sarà in piena fioritura. Siate audaci nel presentare le vostre idee e cercate nuove opportunità di apprendimento. La vostra natura innovativa vi distinguerà.

Salute: Prendetevi cura del vostro benessere fisico e mentale. Attività come la lettura o il coinvolgimento in progetti creativi saranno fonte di gioia.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

Amore: I Pesci potrebbero sperimentare un’armonia romantica questa settimana. La comunicazione aperta e l’empatia rafforzeranno i legami esistenti. I single potrebbero sentirsi attratti da persone che condividono i loro valori spirituali.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potreste essere chiamati a dimostrare la vostra capacità di problem solving. Affrontate ogni situazione con pazienza e creatività. La vostra intuizione vi guiderà verso soluzioni innovative.

Salute: Trovate momenti di tranquillità nella vostra giornata. La meditazione o le passeggiate all’aria aperta vi aiuteranno a ricaricare le energie.