Milly Carlucci e il TrovaTalenti: «In Rai posso permettermi di sperimentare. Amadeus? Umano cercare novità. Sanremo? A Conti, il più solido»

Dopo il successo del Cantante Mascherato, Milly Carlucci torna su Rai1 con una nuova avventura televisiva chiamata “L’Acchiappatalenti”. Questo format innovativo si distingue per la sua natura spettacolare, mettendo a confronto talent scout nel tentativo di trovare e formare la coppia artistica perfetta. A differenza dei precedenti show, questa volta non ci sono maschere a nascondere le identità, ma una competizione aperta e diretta.





La trasmissione, che va in onda dal venerdì in prima serata, raggiungerà il suo culmine con la finale prevista per l’8 giugno. Il cast è composto da cinque concorrenti di spicco: Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara, Francesco Paolantoni, e Sabrina Salerno. Ad affiancare Carlucci, troviamo tre giurati di eccezione: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura, quest’ultima recentemente ripresasi da una paralisi facciale.

Alla guida del programma, Milly Carlucci, a 69 anni, continua a essere un punto di riferimento per la Rai, dimostrando un legame solido con la rete che le offre completa libertà creativa. “Dopo l’esperienza folle del Cantante Mascherato posso provare un’altra cosa, altrettanto nuova,” ha affermato Carlucci, esprimendo gratitudine per la libertà di espressione che trova lavorando con la Rai.

Nonostante le sirene di altre reti, la conduttrice ha scelto di rimanere fedele alla Rai, anche di fronte ai cambiamenti del panorama televisivo che hanno visto figure come Amadeus passare a reti concorrenti. Carlucci rimane pragmatica riguardo a questi cambiamenti: “Quando un talento ha deciso di andarsene, difficile convincerlo a restare.”

La Carlucci ha anche discusso la possibilità di condurre il Festival di Sanremo, un ruolo che ha prontamente scartato a causa dei suoi numerosi impegni con “Ballando” e la preparazione dell’Acchiappatalenti. “E poi Sanremo non è solo condurre, ma fare il direttore artistico. Un lavoraccio,” ha spiegato, sottolineando l’intensità del lavoro dietro le quinte del famoso festival.

Tra i colleghi, vede con favore la possibilità che Stefano De Martino possa un giorno salire sul palco di Sanremo, ma elogia soprattutto Carlo Conti per la sua affidabilità e competenza. Infine, commentando sulle voci che vedono Fiorello come erede di Renzo Arbore, Carlucci si esprime chiaramente: “Cerchiamo continuamente eredi e cloni, ma io non sono d’accordo. Fiorello è un gigante ma è Fiorello, Renzo è Renzo.”

Con un programma che promette di essere ricco di nuovi talenti e momenti televisivi indimenticabili, “L’Acchiappatalenti” si propone come il nuovo grande appuntamento per gli amanti della musica e dello spettacolo italiano.