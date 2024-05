Davide Patron, malore cardiaco a bordo del treno: «Soccorsi tempestivi con massaggio cardiaco e defibrillatore da altri passeggeri»

Il 22 maggio 2024, mentre viaggiava su un treno partito da Parigi, Davide Patron, noto per le sue lezioni di inglese sui social media, ha subito un improvviso arresto cardiaco. L’episodio avrebbe potuto avere un esito tragico se non fosse stato per l’eroico intervento di alcuni passeggeri. Questi ultimi, dotati di conoscenze di primo soccorso, gli hanno praticato un massaggio cardiaco e utilizzato un defibrillatore a bordo, riuscendo a stabilizzarlo fino all’arrivo dei soccorritori.





Patron ha condiviso la sua vicenda attraverso un commovente post su Instagram, includendo una foto che lo ritrae in ospedale. Nel suo messaggio ha espresso profonda gratitudine verso chi gli ha salvato la vita, sottolineando quanto fosse vicino a perdere la vita: “Su quel treno in partenza per Parigi sabato mattina il tempo si è fermato e la mia vita se n’è quasi andata in mezzo secondo a causa di un arresto cardiaco.”

L’influencer ha colto l’occasione per promuovere l’importanza della salute cardiaca e della disponibilità di defibrillatori nei luoghi pubblici. Ha anche esortato i suoi follower a iscriversi a corsi di primo soccorso, evidenziando come la preparazione possa fare la differenza in situazioni critiche. “Nei prossimi giorni vi spiegherò meglio com’è andata nelle storie. Per ora spero che questo post possa sensibilizzare tanti che come me non hanno mai avuto problemi ad andare a farsi un controllo,” ha scritto Patron.

La sua esperienza ha sollevato una discussione sui social media riguardo la necessità di una maggiore consapevolezza sulla salute e la sicurezza nei trasporti pubblici, evidenziando l’importanza vitale di equipaggiamenti adeguati e della formazione di base in primo soccorso per i passeggeri.

Mentre Patron continua a riprendersi, ha espresso il desiderio di tornare presto a condividere contenuti educativi e ad incoraggiare un dialogo costruttivo sulla sicurezza e il benessere collettivo. “Cerco di riprendermi al più presto per tornare a postare le mie solite pillole di inglese 🇬🇧. Un abbraccio a tutti,” ha concluso, mostrando resilienza e determinazione nel superare questo difficile momento.