Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 15 al 21 luglio 2023, le previsioni complete

Ariete

La settimana si apre con una buona Luna nel segno, che ti renderà positivo e propositivo. Potrai sfruttare questo momento per fare progressi in ambito lavorativo o personale. Lavoro: Le stelle ti sostengono in questo periodo, quindi non aver paura di prendere decisioni importanti o intraprendere nuovi progetti. Potresti avere delle belle sorprese sul lavoro. Amore: L’amore è in aria per te, Ariete! Potresti incontrare qualcuno di speciale o vivere un momento di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti un po’ di relax. Consiglio: Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti e di seguire i tuoi sogni.

Toro

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più emotiva e sensibile. Potresti sentirti stanco o stressato, ma cerca di riposarti e rilassarti. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanco o stressato sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, ma cerca di non essere troppo appiccicoso. Il tuo partner potrebbe sentirsi soffocato. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di riposarti e rilassarti. Se ti senti stanco, concediti una giornata di relax.Consiglio: Non aver paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno.

Gemelli

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più creativa e fantasiosa. Potrai avere delle idee brillanti per progetti lavorativi o personali. Lavoro: Le stelle ti sostengono in questo periodo, quindi non aver paura di esprimere le tue idee e di metterti in gioco. Potresti avere delle belle sorprese sul lavoro.Amore: L’amore è in aria per te, Gemelli! Potresti incontrare qualcuno di speciale o vivere un momento di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti un po’ di relax. Consiglio: Non aver paura di seguire i tuoi sogni e di esprimere la tua creatività.

Cancro

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più sensuale e passionale. Potrai vivere momenti di intensa intimità con il tuo partner. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanco o stressato sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, quindi goditelo! Potresti vivere momenti di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti una giornata di relax.Consiglio: Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti e di vivere la tua passione.

Leone

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più creativo e fantasioso. Potrai avere delle idee brillanti per progetti lavorativi o personali. Lavoro: Le stelle ti sostengono in questo periodo, quindi non aver paura di esprimere le tue idee e di metterti in gioco. Potresti avere delle belle sorprese sul lavoro. Amore: L’amore è in aria per te, Leone! Potresti incontrare qualcuno di speciale o vivere un momento di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti un po’ di relax. Consiglio: Non aver paura di seguire i tuoi sogni e di esprimere la tua creatività.

Vergine

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più emotivo e sensibile. Potresti sentirti stanco o stressato, ma cerca di riposarti e rilassarti. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanco o stressato sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, ma cerca di non essere troppo appiccicoso. Il tuo partner potrebbe sentirsi soffocati.

Bilancia

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più equilibrata e diplomatica. Potrai risolvere conflitti e trovare compromessi. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanca o stressata sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, quindi goditelo! Potresti vivere momenti di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanca, concediti una giornata di relax. Consiglio: Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti e di vivere la tua passione.

Scorpione

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più razionale e pratica. Potrai risolvere problemi e prendere decisioni importanti. Lavoro: Le stelle ti sostengono in questo periodo, quindi non aver paura di prendere decisioni importanti o intraprendere nuovi progetti. Potresti avere delle belle sorprese sul lavoro. Amore: L’amore è in aria per te, Scorpione! Potresti incontrare qualcuno di speciale o vivere un momento di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti un po’ di relax. Consiglio: Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti e di seguire i tuoi sogni.

Sagittario

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più ottimista e positiva. Potrai affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanco o stressato sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, quindi goditilo! Potresti vivere momenti di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti una giornata di relax. Consiglio: Non aver paura di esprimere i tuoi sentimenti e di vivere la tua passione.

Capricorno

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più emotiva e sensibile. Potresti sentirti stanco o stressato, ma cerca di riposarti e rilassarti. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanco o stressato sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, ma cerca di non essere troppo appiccicoso. Il tuo partner potrebbe sentirsi soffocato. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti una giornata di relax. Consiglio: Non aver paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno.

Acquario

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più originale e innovativa. Potrai avere delle idee brillanti per progetti lavorativi o personali. Lavoro: Le stelle ti sostengono in questo periodo, quindi non aver paura di esprimere le tue idee e di metterti in gioco. Potresti avere delle belle sorprese sul lavoro. Amore: L’amore è in aria per te, Acquario! Potresti incontrare qualcuno di speciale o vivere un momento di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti troppo. Se ti senti stanco, concediti un po’ di relax. Consiglio: Non aver paura di seguire i tuoi sogni e di esprimere la tua creatività.

Pesci

La settimana inizia con una Luna nel segno, che ti renderà più emotiva e sensibile. Potresti sentirti stanco o stressato, ma cerca di riposarti e rilassarti. Lavoro: Potresti sentirti un po’ stanco o stressato sul lavoro, ma cerca di non mollare. Le stelle ti sostengono e potresti avere delle belle sorprese. Amore: L’amore è presente nella tua vita, quindi goditilo! Potresti vivere momenti di grande passione con il tuo partner. Salute: La tua salute è buona, ma cerca di non stressarti.