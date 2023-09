Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 16 al 22 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Questa settimana, i Leone saranno molto concentrati sulla famiglia e sulle relazioni intime. Potrebbe esserci la necessità di risolvere alcune questioni in sospeso o di chiarire alcuni malintesi. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine, questa sarà una settimana di attenzione ai dettagli e alla cura di sé stessi. Potrebbe esserci la necessità di fare alcune scelte importanti riguardo alla propria salute o al proprio benessere. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Questa settimana, le Bilance saranno molto concentrate sul lavoro e sulla carriera. Potrebbero esserci alcune opportunità per mettere in mostra le loro abilità professionali o per fare progressi nella propria carriera. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Per gli Scorpioni, questa sarà una settimana di riflessione e introspezione. Potrebbe esserci la necessità di prendersi del tempo per sé stessi e fare una pausa dalla routine quotidiana. In amore, le cose potrebbero essere un po’ complicate, ma con la giusta comunicazione, tutto si risolverà.