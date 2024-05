A che ora canta Geolier al Concerto del Primo Maggio 2024? Orario uscita in scaletta

A che ora canta Geolier al Concerto del Primo Maggio 2024

Il Concerto del Primo Maggio 2024 promette di essere un evento indimenticabile, che si terrà in una delle location più iconiche d’Italia, il Circo Massimo di Roma. Questa celebrazione annuale della musica e della cultura si presenta come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica live. La serata sarà aperta dalla band italiana dei Negramaro, ma molti fan attendono con impazienza l’esibizione del talentuoso artista napoletano, Geolier. A che ora canta Geolier al Concerto del Primo Maggio 2024 ? A seguire, l’orario di uscita del cantante napoletano nella scaletta ufficiale.





A che ora canta Geolier al Concerto del Primo Maggio 2024, orario e scaletta

Per quanto riguarda la scaletta, il concerto avrà inizio alle ore 20:00. Geolier è previsto di esibirsi nella prima parte della serata, con un orario stimato tra le 21:00 e le 21:30. Durante questa finestra di tempo, i fan avranno l’opportunità di assistere alla performance di Geolier, che si preannuncia come uno dei momenti più attesi del Concertone del 1° maggio 2024.

La scaletta delle esibizioni includerà una varietà di artisti notevoli, che si alterneranno sul palco del Circo Massimo:

Negramaro Rosa Linn Coez e Frah Quintale Rose Villain La Rappresentante di Lista Jane Hoodall Achille Lauro Geolier Colapescedimartino

Scaletta concerto del Primo Maggio 2024, le altre esibizioni

Dopo l’esibizione di Geolier, la serata continuerà con altri artisti di grande calibro, che manterranno alto il livello dell’energia e dell’emozione. Tra questi si esibiranno:

Ermal Meta e Noemi con “La guerra di Piero” Tananai Mahmood Ariete Paolo Jannacci e Stefano Massini Ultimo Dargen D’Amico Noemi Ermal Meta Cosmo Piero Pelù

Ogni performance sarà unica, offrendo al pubblico un’ampia gamma di generi musicali e stili artistici, rendendo il Concerto del Primo Maggio un vero e proprio festival della musica italiana. Questo evento non solo celebra la musica e la cultura, ma rappresenta anche una potente manifestazione di unità e di festa in onore della festa dei lavoratori, attrarre fan da tutta Italia e non solo.