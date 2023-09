Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 16 al 22 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Questa settimana, i Sagittari saranno molto concentrati sulla famiglia e sulle relazioni intime. Potrebbe esserci la necessità di risolvere alcune questioni in sospeso o di chiarire alcuni malintesi. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Per i nati sotto il segno del Capricorno, questa sarà una settimana di attenzione ai dettagli e alla cura di sé stessi. Potrebbe esserci la necessità di fare alcune scelte importanti riguardo alla propria salute o al proprio benessere. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Questa settimana, gli Acquari saranno molto creativi e ispirati. Potrebbero esserci alcune opportunità per mettere in mostra le loro abilità artistiche o creative. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, questa sarà una settimana di cambiamento e trasformazione. Potrebbero esserci alcune sfide in arrivo, ma con la giusta determinazione, saranno in grado di superarle. In amore, le cose sembrano stabili e appaganti.