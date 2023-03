Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 17 al 23 marzo 2023, le previsioni

ARIETE

Oggi vi porta piena chiarezza sulle questioni subconsce, psichiche e / o spirituali. Concediti più introspezione, meditazione, preghiera, analisi psicologica e fluidità. Ti stai liberando da molti vecchi problemi e devi essere sermane e contribuire al processo. Sensibilità, carità e compassione in aumento. Evita evasioni e reazioni emotive esagerate.

TORO

Oggi vi dà amorevole consapevolezza di gruppi, amicizie e questioni collettive. Avrai una grande intuizione e percezione del quadro più ampio delle cose. Le intuizioni di idee futuristiche, scientifiche, tecnologiche, alternative e collettive possono facilmente verificarsi. Ricorda di essere compassionevole nei gruppi, ma senza confonderti.

GEMELLI

La sua sensibilità al suo lavoro, ai suoi obblighi, alla sua carriera e al suo ruolo di genitore/autorità è intensificata. Avrai un buon senso di ciò che deve essere sacrificato, così come di ciò che dovrebbe essere coltivato in queste aree. Cercate di usare l’autorità della sensibilità e dell’amore fuori dal mondo. Datti al lavoro, ma riconosci anche i tuoi limiti e il tempo di riposo.

CANCRO

Oggi ci sarà un intenso incoraggiamento alla vostra fede, ai vostri principi, alle vostre visioni di vita e di libertà. Sarai molto intuitivo, mistico, fervente e allegro. Cerca di trascendere antichi dogmi e credenze limitanti. Questo momento ti chiede di dare alla vita e alle sue possibilità. La tua intuizione sarà forte e faciliterà i movimenti espansivi. Credi nel meglio della vita.

LEONE

La consapevolezza delle sue emozioni profonde e condivise è intensa, poiché il Sole, suo reggente, incontra Nettuno nel suo settore emotivo. La tua apertura allo scambio di affetto e / o sessualità sarà alta e ti chiederà più compassione, consegna e profondità. Chiarezza per vedere schemi emotivi difficili e trascendere.

VERGINE

Oggi ti porta chiarezza e consapevolezza del lato emotivo delle tue relazioni. Vedrai l’altro con sensibilità e ti aprirai al contatto umano. Bisogno di amare l’altro in modo disinteressato, donando da se stessi nell’accoglienza e nell’empatia. Concediti più fluidità e meno critiche a contatto con le persone.

BILANCIA

La tua sensibilità oggi sarà applicata molto al campo dei materiali. Avrai chiarezza nel vedere come dovresti agire con più amore al lavoro, nella routine e nell’esecuzione dei compiti. La tua intuizione sarà molto forte e ti aiuterà. Ci sarà anche una buona percezione di come i problemi emotivi e vibrazionali influenzano la tua salute e la relazione con il tuo corpo fisico.

SCORPIONE

Oggi gli fornisce una profonda assunzione della sua essenza, del suo spirito, della sua coscienza personale e del suo potere. La sua sensibilità, compassione e amore prendono il comando, ricordandogli di donare se stesso, ma senza perdersi nel processo. Saranno valorizzati romanzi, avventure ed espressioni ludiche o artistiche. Ma attenzione a non cadere negli eccessi.

SAGITTARIO

Ci sarà oggi una grande consapevolezza della vostra vita personale, familiare e passata. Tutto ciò richiede più amore libero, giusti sacrifici e compassione. Cerca di ascoltare di più i tuoi sogni e desideri personali. Buon momento per meditare ed entrare in contatto con la ricchezza del mondo interiore. Sensibilità all’accoglienza, all’amore e alle nuove possibilità.

CAPRICORNO

Oggi ti porta una grande chiarezza mentale combinata con l’intuizione. Sarai più aperto ad ascoltare gli altri, oltre a elaborare le tue idee. Trascendenza e flessibilità nel campo mentale. Uso della parola con compassione e proprietà, sapendo come stare zitti quando necessario. Osservate ciò che vi circonda con amore non attaccato e usate le vostre facoltà intellettuali per il bene più grande.

ACQUARIO

Oggi avrai una grande consapevolezza del tuo senso del valore della proprietà e dei beni. La tua sensibilità ti mostra come dirigere quest’area. Anche il distacco potrebbe essere all’ordine del giorno, chiedendoti più donazioni, riciclaggio e distacco. Valori spiritualizzati. Capacità di attrarre risorse attraverso l’uso consapevole del magnetismo.

PESCI

La vostra sensibilità sarà chiara e consapevole oggi. Il sole si allinea con Nettuno, il tuo reggente. Ciò favorisce la sua capacità di amare incondizionatamente, donare se stesso e trascendere senza perdersi nel processo. Sarai più in sintonia con i tuoi bisogni personali e le tue energie sottili. Brillerai come un canale di altruismo, compassione e fluidità emotiva.