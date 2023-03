Oroscopo Paolo Fox domani 17 marzo 2023: assurde previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Ariete

Non potete dire che non sia successo nulla in inverno – confermate, dall’alto della vostra fortuna di Giove, che vi è capitato di tutto? Ma c’è sempre qualcosa di segreto che le stelle preparano a ogni segno, così voi portate avanti una straordinaria impresa professionale che troverà conferma in primavera estate. La vita vi offre una nuova opportunità pure nel privato, amore e famiglia, visto che la primavera apre lunedì 20 con Sole nel segno e Luna nuova il 21. Unico interrogativo: Marte in Cancro un mese… Momenti di sicurezza e altri di esibizionismo. INCONTRO SÌ: attenti al fuoco, richiama Acquario venerdì 17, il mio cuore brucia d’amore per te!

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Toro

Uno sguardo alle cose fatte, un attimo di riflessione e sarete pronti con nuove idee. L’inverno si conclude con Luna fredda e ostile verso Venere nel segno. Amore, perché mi tratti così? È vero che riservate le migliori energie alla vostra realizzazione, ma non dovete tralasciare le necessarie premure verso chi amate. Non dimenticate di mandare un bacio alle persone lontane. La nota più bella di questo inizio di stagione è Marte che va in Cancro, in aspetto diretto con Venere, poi con Urano, infine con Giove – sarà benedetta la primavera. INCONTRO SÌ: Scorpione merita comprensione. Negli ultimi tre anni ha vissuto tutto lo spettro dei sentimenti.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Gemelli

La grande avventura marziana iniziata il 20 agosto 2022 si conclude lunedì 20. Succede la sera dell’equinozio di primavera, mentre il Sole entra nelle calde atmosfere dell’Ariete e nel cielo regna Luna nuova di marzo – la vita cambia! Pure Mercurio torna amico e vi accompagna in questo nuovo viaggio personale-professionale, che farà di voi, specie i giovani, i pionieri di un mondo futuro. Non è filosofia, è la realtà cosmica anche di Plutone, che inizia un corso d’amore e passione mai vissuto. Saturno richiede invece cautela, visita medica. INCONTRO SÌ: voi e Ariete anticamente eravate uniti, poi è successo qualcosa, ma ci si può ritrovare.

Oroscopo Paolo Fox 17 marzo Cancro

Voi la conoscete bene la Luna, cambia spesso. Particolarmente impegnative si presentano le fasi lunari nel primo mese primaverile, che appartiene all’Ariete, segno che influenza ambiente e persone che incidono su lavoro e successo. La prima fase è la più importante, Luna nuova di martedì 21. Affrontate subito l’argomento che vi sta più a cuore, lanciate nuove idee. La forza, la grinta, che sembravano mancare nei mesi passati, ritornano col botto lunedì 20, Marte arriva nel segno fino all’11 giugno. È ciò che il cuore aspettava. INCONTRO SÌ: Pesci. Quando si apre il sipario, risponde con precisione e generosità.