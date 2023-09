Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 18 al 24 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre)

I Sagittario potrebbero sentirsi più orientati verso il loro sviluppo personale questa settimana. È un momento propizio per l’apprendimento e la crescita. Cercate nuove sfide o corsi che possano arricchire la vostra conoscenza.

Consiglio: Espandete i vostri orizzonti e non abbiate paura di uscire dalla vostra zona di comfort.

Capricorno (22 Dicembre – 19 Gennaio)

Per i nativi del Capricorno, questa settimana mette in risalto il vostro impegno verso i vostri obiettivi di carriera. Siate pronti a mettere in atto piani ambiziosi e a lavorare duramente per raggiungere i risultati desiderati.

Consiglio: Mantenete la disciplina e la perseveranza, poiché il vostro impegno sarà ricompensato.

Acquario (20 Gennaio – 18 Febbraio)

Gli Acquario potrebbero vivere momenti di intuizione e visione profonda questa settimana. Ascoltate la vostra voce interiore e fidatevi del vostro istinto. Potreste fare scoperte sorprendenti su voi stessi e sul mondo che vi circonda.

Consiglio: Dedicate del tempo alla meditazione o alla contemplazione per approfondire la vostra comprensione interiore.

Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo)

I Pesci potrebbero sentirsi più emotivi e compassionevoli questa settimana. Siete inclini ad aiutare gli altri e a offrire il vostro sostegno. Questo atteggiamento altruista vi porterà gratificazione e rafforzerà le vostre relazioni.

Consiglio: Fate del bene agli altri, ma ricordatevi anche di prendervi cura di voi stessi.