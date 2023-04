Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 19 al 25 aprile 2023, le previsioni complete

Toro

Il miglior aspetto di questa settimana per il Toro è la questione professionale. Può darsi che per qualche tempo ti sei sentito insoddisfatto del tuo lavoro e potresti persino aver preso in considerazione un cambiamento. Ora inizia un ciclo in cui questi desideri possono diventare realtà. Non si tratta di lasciare ciò che hai in questo momento, ma di iniziare a cercare in parallelo un altro lavoro che ti faccia sentire realizzato. È un momento ottimale per i cambi di lavoro, anche per fare una distribuzione, inviare il tuo curriculum, condurre colloqui o richiedere un cambio di posizione. Nell’aspetto economico, invece, bisogna continuare a stare molto attenti, cercare di fare dei bilanci in modo che i conti vengano fuori. Ma non essere sopraffatto perché questo argomento inizierà a fluire entro poche settimane e i tuoi problemi saranno risolti. In amore sei indeciso, ma è più per una questione che non sai esattamente cosa vuoi. Se ti trovi tra due amori, forse chi ti è più vicino è la persona giusta. Chiarisci presto o perderai entrambi. Numero fortunato: 2