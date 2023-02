Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 20 al 26 febbraio 2023: previsioni di amore, denaro, lavoro e cambiamenti

Ariete

Avrai una settimana molto positiva sul posto di lavoro, Ariete, e potrai avere una bella sorpresa. Ogni volta che c’è stata una promozione interna nella tua azienda, hai voluto fare dei passi per raggiungerla ma non hai mai agito perché pensavi che fosse inutile e che non saresti stato preso in considerazione. Tuttavia, ora puoi sapere in buona fede che i tuoi superiori ti hanno notato e che hai un sostegno importante. Questo aumenterà il tuo morale e in che modo. Tuttavia, dovresti lucidare un po ‘alcuni aspetti del tuo carattere, come voler sempre avere ragione e non ascoltare l’opinione di persone più esperte. Hai esagerato l’amor proprio, dovresti considerarlo. Ascolta i consigli degli esperti, anche in campo finanziario. Se fai orecchie da mercante e vai al tuo puoi perdere soldi. In amore, non stai ascoltando il tuo partner quando cerca di recuperare le sue cose e poi si lamenta che non ti dice nulla. È nelle tue mani risolvere questo problema. Il tuo numero fortunato: 2