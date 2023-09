Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 20 al 26 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Sagittario, questa settimana potresti sentirsi in cerca di avventure e nuove esperienze. È un momento favorevole per i viaggi o per esplorare nuove culture. Segui la tua curiosità e scopri il mondo. Consiglio: Pianifica una piccola avventura o viaggio.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Caro Capricorno, questa settimana potresti concentrarti sulla tua crescita personale e spirituale. La meditazione e la riflessione interiore possono aiutarti a guadagnare chiarezza mentale. Cerca un equilibrio tra la tua crescita interiore e le tue responsabilità quotidiane. Consiglio: Dedica del tempo alla meditazione o alla pratica spirituale.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Amico Acquario, questa settimana potresti essere coinvolto in interazioni sociali significative. È un momento ideale per stabilire nuove connessioni o rafforzare legami esistenti. La tua rete sociale può essere una fonte di supporto e opportunità.Consiglio: Partecipa attivamente a eventi sociali.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Cari Pesci, questa settimana potresti sperimentare una maggiore sensibilità emotiva. È importante ascoltare i tuoi sentimenti e comunicare apertamente con gli altri. Le relazioni amorose possono diventare più profonde e significative. Consiglio: Sii onesto riguardo ai tuoi sentimenti e bisogni.