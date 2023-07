Oroscopo Paolo Fox Settimanale dal 23 al 29 Luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 Luglio – 22 Agosto)

Amore: I Leone single potrebbero essere attratti da qualcuno al di fuori del loro solito ambiente. Seguite il vostro intuito e scoprite nuove prospettive. Per i Leoni in coppia, questa settimana sarà perfetta per rafforzare la complicità.

Lavoro: Sul fronte professionale, potreste incontrare qualche difficoltà. Non scoraggiatevi, ma cercate soluzioni innovative per superare gli ostacoli.

Salute: Dedicate più tempo al riposo e alle attività che vi rilassano. Il vostro benessere emotivo sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio.

Vergine (23 Agosto – 22 Settembre)

Amore: La comunicazione sarà fondamentale nelle relazioni amorose delle Vergine. Non esitate a esprimere i vostri desideri e sentimenti. I single potrebbero trovare una connessione speciale in un amico di lunga data.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potreste affrontare alcune sfide inaspettate. La vostra determinazione e la vostra competenza vi aiuteranno a superarle.

Salute: Prestate attenzione alla vostra salute mentale, cercando momenti di relax e riflessione.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre)

Amore: Le relazioni amorose delle Bilancia saranno piene di passione e romanticismo questa settimana. Approfittate del momento per rafforzare i legami con il vostro partner.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potreste essere chiamati a prendere decisioni importanti. Valutate attentamente le opzioni e non abbiate paura di seguire la vostra intuizione.

Salute: Mantenete una dieta equilibrata e cercate di dedicare del tempo alla meditazione o allo yoga per mantenere l’equilibrio interiore.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre)

Amore: I Scorpione single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che sembra fuori dalla loro portata. Non abbiate paura di osare, potreste essere sorpresi dai risultati. I Scorpione in coppia dovrebbero evitare discussioni inutili.

Lavoro: Sul fronte lavorativo, potrebbe esserci una buona opportunità per dimostrare il vostro talento. Fatevi avanti e mostrate di cosa siete capaci.

Salute: La vostra salute sarà buona, ma cercate di evitare eccessi e comportamenti rischiosi.