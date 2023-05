Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 23 al 29 Maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Per l’Ariete la settimana inizia con Marte, il loro pianeta dominante, sestile a Mercurio, che darà loro fiducia, intuizione e intelligenza per aprire nuove fonti di abbondanza e connettersi con meritevoli. Pianifica attentamente per raggiungere i tuoi obiettivi, puoi goderti l’abbondanza facendo ciò che ti appassiona. Martedì la Luna entra nel suo segno e poi viene aggiunto Marte, portando il proprietario di casa a casa sua. Si sentiranno traboccanti di energia, magnetismo e sensibilità. Tuttavia, potrebbero mancare di pazienza. Attenzione al fuoco e agli oggetti appuntiti. Cerca attività che ti aiutino a scaricare e ricaricare la tua energia fisica: la boxe e le arti marziali si adattano molto bene, così come il sollevamento pesi. Venerdì Venere nel tuo segno quadra Plutone, quindi ricorda: lo stesso impegno che hai nel tuo mondo professionale e lavorativo deve essere trasferito a te stesso, non rimandare più, vai per quello che vuoi. In amore, Venere li invita a mettersi al primo posto della classifica e valorizzarsi, ma, attenzione a trascinare i fantasmi verso nuovi amori. Domenica Marte incontra Giove, un momento ideale per fare grandi salti, perché sentiranno molta energia e motivazione per iniziare nuovi progetti e attività. Prenditi cura del tuo carattere e delle tue risposte emotive.

Toro

Per il Toro, la settimana inizia con Mercurio che rientra nel tuo segno, prendilo come un invito ad osservare la qualità dei tuoi pensieri e le convinzioni che hai verso te stesso. Martedì, l’energia di Venere sestile a Saturno dà loro fluidità e sagacia per impegnarsi con i loro desideri e desideri in sospeso, forse per maturare la loro risposta alle responsabilità. Cogli l’attimo e registra il tuo mondo interiore, immergiti nel silenzio e abita lo spirito. Venerdì, Venere si unisce alla Luna e quadra Plutone porta l’attenzione a registrare il bisogno di perdono a favore di un’integrazione delle questioni passate. Fai attenzione alla loro mancanza di fiducia in te o negli altri. Evitate di essere giudiziosi, siamo tutti maestri e apprendisti. Il sabato Venere entra nella loro casa e offre loro tutto il suo magnetismo per esaltare la prosperità, il divertimento e l’amor proprio.

Gemelli

La settimana inizia con Mercurio, sovrano dei Gemelli, che rientra nel segno del Toro, quindi è un ottimo momento per analizzare e chiudere armoniosamente le questioni del passato che ancora risuonano e possono bloccarle. Sarà molto utile perdonare e perdonarsi, è inutile vivere legati al passato. Quello stesso giorno, il Sole nel suo segno di sestile a Giove dà loro fiducia e fede personale per andare verso nuovi obiettivi a lungo termine e godersi la strada da percorrere. Martedì, Mercurio sestile a Marte li riempie con facilità per affrontare i problemi del lavoro e fare il primo passo verso i grandi obiettivi. Mercoledì, Mercurio trigono a Plutone ti dà il via libera per trascendere alcune esperienze che hanno lasciato un sapore amaro, è meglio estrarre l’apprendimento che hai per te. Il potere che attende dopo esperienze dolorose è incredibile, provaci. Domenica, la Luna insieme a Mercurio nel tuo segno ti invita a nutrire il tuo mondo interiore, a connetterti con uno sguardo più amorevole ed empatico verso te e gli altri.

Cancro

Per i cancri, la settimana inizia con l’energia focalizzata sul suo mondo esplorativo. E’ giunto il momento di aprire nuove strade, di fissare obiettivi a medio e lungo termine. È fondamentale che siano attenti alla pianificazione e lavorino in collaborazione con un team. Martedì, la Luna congiunta a Marte vi invita a mettere in atto i piani che si stanno preparando, fidatevi di voi stessi, siate ricettivi ai legami che desiderate e che possono aiutarvi. Mercoledì, la Luna con Giove li riempie di fiducia per affrontare il loro mondo lavorativo, fare grandi passi avanti e assumere leadership e responsabilità. Venerdì la Luna insieme a Venere sarà l’occasione per registrare il valore che dai a te stesso, è tempo di ricordare che non sei meno o più di chiunque altro e che sei nel tuo diritto di dare priorità ai tuoi bisogni e desideri. Il fine settimana sarà ideale per partecipare a uscite spontanee, incontri con gli amici e avventure.