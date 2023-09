Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 24 al 30 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone (23 luglio – 22 agosto)

Amore: Questa settimana potrebbe portare una certa agitazione nelle relazioni amorose dei Leone. Tieni a mente che la comunicazione è la chiave per superare qualsiasi difficoltà. Lavoro: È un momento ideale per pianificare nuovi progetti lavorativi. Le idee creative saranno ben accette e potrebbero portare a risultati positivi. Salute: Cerca di ridurre lo stress attraverso l’esercizio fisico o la meditazione. La tua salute mentale è importante quanto quella fisica.

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Amore: Per i Vergine, questa settimana sarà un periodo di tranquillità nelle relazioni. Dedica del tempo alla tua famiglia e ai tuoi cari per rafforzare i legami. Lavoro: La tua dedizione al lavoro verrà riconosciuta. Potresti ricevere un aumento o una promozione. Continua a lavorare con impegno e determinazione. Salute: Prenditi cura della tua salute fisica attraverso una dieta equilibrata e l’esercizio regolare. La tua energia è in aumento.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Amore: La Bilancia potrebbe sperimentare una nuova fase nelle relazioni. Sarai più incline a prendere iniziative amorose. Sii autentico e seguì il tuo cuore. Lavoro: È il momento di mostrare la tua creatività sul lavoro. Le idee originali saranno apprezzate e potrebbero portare a opportunità di crescita. Salute: Mantieni uno stile di vita equilibrato. Presta attenzione alla tua dieta e fai attività fisica. Il benessere generale è alla portata di mano.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Amore: I Scorpioni potrebbero sperimentare una connessione più profonda con il partner. Esplora le tue emozioni e rafforza i legami amorosi. Lavoro: Sul fronte lavorativo, potresti affrontare sfide. Tieni duro e utilizza la tua determinazione per superarle. La ricompensa arriverà. Salute: La tua salute è stabile, ma cerca di ridurre lo stress attraverso attività rilassanti. Dedica tempo a te stesso per rigenerarti.