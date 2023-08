Oroscopo Paolo Fox settimanale dal 28 agosto al 3 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Questa settimana potrebbe portare un misto di emozioni per te, Ariete. Martedì è un giorno da tenere d’occhio, in quanto potresti essere coinvolto in discussioni o decisioni importanti. Giovedì e venerdì sono ideali per prendere decisioni finanziarie o pianificare investimenti. Sabato, invece, potrebbe portare un po’ di tensione nelle relazioni.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Per i nati sotto il segno del Toro, questa settimana potrebbe portare opportunità lavorative. Lunedì e martedì sono favorevoli per iniziare nuovi progetti o cercare soluzioni creative. Mercoledì e giovedì potrebbero portare incontri sociali interessanti. Venerdì è un buon momento per dedicarti alla tua salute e al benessere.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Questa settimana potrebbe portare una maggiore chiarezza nelle tue relazioni, Gemelli. Lunedì potrebbe essere un giorno di comunicazione intensa. Martedì e mercoledì sono favorevoli per esprimere i tuoi sentimenti. Giovedì e venerdì potrebbero portare opportunità nel lavoro. Sabato è un giorno adatto per il relax.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per i nati sotto il segno del Cancro, questa settimana potrebbe portare cambiamenti in ambito lavorativo. Lunedì e martedì sono favorevoli per prendere decisioni importanti. Mercoledì e giovedì potrebbero portare momenti di riflessione. Venerdì e sabato sono ottimi per dedicarti al divertimento e alla creatività.